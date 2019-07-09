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「命令妳給我」夫幫妻洗生理期內褲　她鼻酸：這世上只有兩個男人會這樣做

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月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲原PO表示，絕不讓另一半看到自己生理期的樣子。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名人妻分享老公幫忙洗她的生理期內褲，還霸氣說一句話，「我看著在水槽幫我搓內褲的男人突然一陣鼻酸，這世界上會幫我這樣洗內褲男人的只有兩個，一個是我老公，一個是我爸爸。我爸說得沒錯，等到哪天有個男人可以做到跟他一樣的事情，代表我值得付出所有去愛他、去包容他。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團說，不知道從什麼時候開始有一個習慣，絕不讓另一半看到自己生理期的樣子，以及沾有經血的任何物品，「曾經有一任看到我在洗內褲露出非常厭惡的表情後，就開始自己躲起來做這些事情。」

請繼續往下閱讀...

▼有網友羨慕，「別人的老公都比較優秀」。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲▼自住客買房曙光,新婚夫妻。（圖／pakutaso.com）

原PO表示，但最近某天晚上發生一件非常暖心的事情。以下為她和老公的話：

老公：老婆！走～一起洗澡！
原PO：不要⋯
老公：妳不想跟我洗噢？
原PO：我生理期來⋯
老公：然後呢？
原PO：就生理期來啊⋯
老公：我知道啊！有差嗎？一起洗啦～
（進浴室後）
老公：妳幹嘛把內褲藏起來？
原PO：我等等洗⋯
老公：妳先放水槽泡水啊！
原PO：不要⋯很髒⋯
老公：老婆！妳就是因為有月經，然後每個月流血，才能懷上我們可愛的兒子，這不是髒，這是一個很偉大的事情。所以現在把它給我，妳去洗頭，我幫妳洗內褲。
原PO：不要！我等等自己洗⋯
老公：我命令妳把內褲給我！

▼原PO老公霸氣要洗她的生理期內褲。（圖／達志／示意圖）

▲經痛,月經,生理期,拉肚子,肚子痛,上廁所,便祕,便秘。（圖／達志／示意圖）

原PO感動指出，「最後我看著在水槽幫我搓內褲的男人突然一陣鼻酸，這世界上會幫我這樣洗內褲男人的只有兩個，一個是我老公，一個是我爸爸。我爸說得沒錯，等到哪天有個男人可以做到跟他一樣的事情，代表我值得付出所有去愛他、去包容他。」

原PO說，國小三年級生理期就來了，所以爸爸有幫她洗過一陣子的內褲。但她也表示，「我絕對不會讓我老公買衛生棉，他每次都買護墊，我家一堆護墊有誰要？」

許多網友留言，「這樣的男人值得」、「我要哭了，好感動啊」、「別人的老公都比較優秀」。有人則說，「可是我爸不會這樣幫我洗內褲耶」；原PO回，「以前媽媽忙，都是爸爸帶我。」

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關鍵字：戀愛公社,生理期,內褲

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