影／蔡英文稱1124假訊息吃盡苦頭　下令整合Line群組抗謠言

▲蔡英文與民進黨新北市議會黨團座談。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日與新北市議員舉行便當會，繼續跟基層座談。她在閉門會議中表示，1124的選戰在「假消息」上吃盡苦頭，因此面對大選，要用Line群組來對抗謠言，希望議員在地方聽到什麼，用群組通報給總部或行政院，要馬上來處理。

對於蔡英文跟新北議員座談，鮮少露面的前黨秘書長洪耀福也現身，擔任總統重要的競選幹部；他向與會的議員們表示，蔡英文對於新北一直有很深的情感，這禮拜就要出訪友邦，時間緊迫但還是到議會跟大家聊一聊。

洪耀福表示，蔡英文最主要是要感謝大家，在這次黨內初選，各位夥伴跟戰友，在困難的時候支持總統，很和平完成黨內的初選，過程也非常完美，有競爭但在公平民主的機制下，結果是可以團結全黨的。

蔡英文在會中致詞時表示，議員們的組織基本上都還在，短期內沒有連任的壓力，可以全心投入，現在主要是在全國面要打出力道；另一方面，是在老人家、比較有意見的這些人要怎麼面對跟處理。

此外，蔡英文強調，重點之一就是Line群組，在1124選戰中吃了苦頭的，就是假消息實在太多，因此要盡快把群組整合起來，跟競選總部可以有一個適當的聯繫，「用群組來對抗謠言」。她希望議員在地方聽到什麼，可以用群組趕快通報給總部跟行政院，可以馬上處理。

對於成立Line的群組，新北市議員張志豪表示，他們在LINE上成立蔡英文競選辦公室和新北市議員的選戰群組，目的就是隨時可反映地方輿情及提供建議。

▼民進黨新北市議員張志豪。（圖／記者李毓康攝）

