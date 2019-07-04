「胖虎喇叭」神還原魔音！所有歌聲一插秒崩壞　網實測美妙音樂笑炸

▲「胖虎喇叭」神還原崩壞魔音，笑壞網友。（圖／翻攝自M712Mauser推特、Baka_toppo推特）

科技中心／綜合報導

多數民眾知道，日本動畫《哆啦A夢》（ドラえもん）裡的胖虎非常喜歡唱歌，但是他的歌聲「美好到讓人想放空」，於是日本就有廠商以胖虎歌聲作為靈感，推出「胖虎喇叭」，音樂一插上音響裡秒崩壞，瞬間變成了難以忘懷的魔音。

日本熱門社群上最近討論一款胖虎喇叭，造型相當可愛，搭配《哆啦A夢》公園中知名水管場景，猶如置身在動漫中。這款音響主要設定了變聲效果器，用戶可以選擇「正常模式」還是「胖虎模式」，只要輕輕按下水管上的胖虎，就能簡單切換音樂變化。

民眾用胖虎喇叭測試並拍攝成影片，一按下水管上的胖虎，播出的音樂立刻崩壞扭曲，音色低沉混濁，猶如「神還原」胖虎唱歌時的魔音，測試其他音樂也都會變成如此。不過改為「正常模式」後，聲音就如一般音響一樣響亮，音質也超正常。

影片紛紛在網路上曝光，網友們紛紛留言表示：「這到底是什麼啦」、「快笑死」、「普通的歌曲變成超難聽」、「再現率和完成度真的很高欸」、「好美妙的歌聲」、「這東西太好啦！我好想要買」、「感覺音量可以播放很大聲」、「竟然還原音痴出來了」、「配音胖虎的老師應該會相當傻眼」。