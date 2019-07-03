基層醫療人員匱乏　陸兒少近視率達53.6%年成本3兆元

▲近視示意圖。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

根據大陸國家衛建委，大陸在2018年兒童青少年近視調查結果顯示，兒童青少年總體近視率為53.6%。此外，2015年首份《國民視覺健康報告》也指出，2012年，由各類視力缺陷導致的社會經濟成本在6800多億元，佔當年GDP 的比例高達1.3%。專家指出，眼保健專業人員的相對匱乏，是導致近視防治困難的因素之一。

《中新社》報導，大陸教育部2018年發佈的《中國義務教育質量監測報告》顯示，大陸青少年近視率已經高居世界第一，其中國高中生和大學生的近視率均已超過70%。

北京同仁醫院眼科中心主任王寧利表示，「這不是一個靜態的指標，現在整個中國的近視率還在上升，如果我們放任不管的話，可能到2030年小學生患近視比率就不是38%了，可能是百分之四十幾。」

▲近視示意圖。（圖／CFP）

據大陸《國民視覺健康報告》估計，在2012年由各類視力缺陷，導致的社會經濟成本在人民幣6800多億元（約新台幣3兆元），佔當年GDP 的比例高達1.3%，算上視覺健康對生命質量的損失，佔GDP的比例將達到1.83%。

王寧利指出，目前大陸從事眼科工作的人數已經發展到10萬人，然而基層眼科醫生和初期眼保健專業人員的相對匱乏，且東中西部眼科機構的發展不均衡，仍然是影響近視防治的因素之一。