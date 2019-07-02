捷克把8台籍電信詐欺犯「送中」　22歲嫌求不引渡：將與爸媽天人永隔

▲ 據瞭解，一行人若在捷克受審，最多判處有期徒刑10年，但如今面臨遣送中國的狀況。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物與本文當事人無關）



國際中心／綜合報導

8名台籍電信詐欺犯被控喬裝中國公安、檢察官，鎖定身在澳洲的中國婦女進行詐騙，去年在捷克落網。儘管一行人否認犯行，但根據布拉格高等法院的裁決，8人全數維持原判遣送中國，台灣駐捷克代表處已提出抗議。對此，鄭姓台嫌提到，「我請求法院不要把我引渡到中國，不然將（與爸媽）天人永隔。」

中央社引述捷克媒體Denik N消息指出，8名台嫌先前被中國指控，一行人透過電話作案，鎖定住在澳洲的中國婦女，詐騙金額達6000萬克朗（約新台幣8000萬元）。

對此，布拉格地方法院去年採信中方保證的「公平審判」和「不判死刑」理由，同意把一行人引渡至中國。儘管一行人提出上訴，但根據布拉格高等法院上月17日的裁決，8人全數維持原判。

「我今年22歲，不想結束生命」，鄭姓嫌犯在法庭上說，「我的父母千辛萬苦養育我，我已經很久沒有見到他們。我請求法院不要把我引渡到中國，不然將天人永隔。」

據了解，捷克司法部長貝妮索娃（Marie Benesova）引渡嫌犯的最終決定將於近日出爐，目前台灣駐捷克代表處已提出抗議，而8人正在考慮是否向憲法法庭提出上訴。