　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出外散步毛孩「胖胖」叼回一隻「屍手」　他嚇到腿軟急報案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲小狗「胖胖」叼出人骨，意外揭發一起分屍案。

圖文／鏡週刊

2013年9月11日，家住台南市仁德區的吳姓民眾，帶著家毛小孩「胖胖」外出散步，行經土庫路一處荒廢農地時，胖胖突然跑進草叢中，叼出了一根骨頭，主人原以為是豬骨頭，隨手扔回草叢中，但胖胖卻再衝進草叢叼出骨頭，主人細看發現像是人的手臂，急忙報警。

轄區歸仁分局警方到場，確認胖胖叼出的是人的右前臂，已蠟化但未腐爛，研判附近可能還有其他骨骸，立刻調派大批警力搜索，後來在15公尺外找到左前臂。警方隔天繼續搜索，雖然隱約聞到屍臭味，但終究一無所獲。2天後，胖胖又在附近一處芭樂園裡，發現一個圓球狀的白色塑膠袋。

警方打開最外層的塑膠袋，發現裡面以枕頭套、黑色塑膠袋、便利超商塑膠袋、飼料袋層層包裹，逐一解開後，確認是一顆尚未完全腐化的女性頭顱。

【外遇遭分屍1】嚇死人！出外散步毛小孩叼回屍手

▲跟主人散步的小狗「胖胖」在草叢中發現人骨。（東森新聞提供）

法醫初步相驗，死者年紀在20歲至45歲間，身高約155至159公分，頭髮有燙過，還有顆牙齒往內生長。特別的是，死者耳洞偏高，與台灣女性打耳洞習慣的位置不同，研判是外籍女子。警方根據這些特徵，製作協尋專刊，希望確認死者身分。

在描繪女子特徵畫像的協尋專刊發布之後，民眾提供的線索超過80件，其中一位來自新北市的鍾姓男子，指稱其越南籍女友黎氏妙裝失蹤多月，協尋專刊上死者的牙齒特徵與女友相同，且包覆頭顱的枕頭套，與他買給女友的十分相似。

專案小組獲報後，立刻派人北上與鍾男訪談，並根據鍾男提供的訊息，找到黎氏在台灣的表姊，之後輾轉聯繫上越南家鄉的母親及女兒，後由刑事警察局駐越南聯絡官採集黎氏家屬的DNA送至台灣比對，才確認死者就是黎氏。

凶手馮名懷（後左）與妻子黎氏妙裝（後右）在越南結婚，後來一起來台工作賺錢。（警方提供）
 
▲凶手馮名懷（後左）與妻子黎氏妙裝（後右）在越南結婚，後來一起來台工作賺錢。（警方提供）
 
鍾男向警方表示，2013年3月23日，他與黎氏在公園約會，被黎氏的越南籍丈夫馮名懷撞見，三人發生激烈爭執，馮男非常憤怒，將黎氏帶走。當晚8點多，黎氏打電話給鍾男，說自己與丈夫在新北市淡水的租屋處，希望鍾男帶她離開，但鍾男當時無法前往，不料從此與死者失聯。

另外，黎氏的表姊阮氏也說，表妹多次抱怨與丈夫吵架後遭毆打，且馮名懷住在工作的泡棉工廠後方宿舍，距棄屍點僅1、200公尺，和發現頭顱的芭樂園更只有一牆之隔。原來，黎氏妙裝和丈夫馮名懷在2011年，帶著女兒從越南來台灣打拼，在餐廳工作的她，隔年和同鄉的鐘姓男子發生婚外情，馮名懷因此醋勁大發，勒斃後將其肢解成5大塊棄屍，馮名懷最終被法院依殺人罪，判處無期徒刑定讞。

經歷11次偵訊，馮名懷終於坦承犯案。（東森新聞提供）

 
▲經歷11次偵訊，馮名懷終於坦承犯案。（東森新聞提供）
　


更多鏡週刊報導
【外遇遭分屍2】小王認出愛的禮物　竟然被凶手拿來包斷頭
【外遇遭分屍3】冷血凶手裝傻1個月　警一句話讓他淚崩
 

ET快訊
梁家輝淋雨「力挺港警」！粉絲黑爆開砲：看錯你了
蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日　深夜掃墓「落寞背影」…網鼻酸：9年
工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

勿心存僥倖！　國道警1日起擴大臨檢　不定時抓酒駕　

快訊／台南南科製藥廠液化鹽酸填裝外洩！　2員工送醫

黑衣人隨機攻擊「狂捶眼窩30幾拳」　夜跑男驚恐：台中沒人可保證安全

墾丁南灣懸掛紅旗禁下水　外籍客不聽勸還嗆「美國人說比救生員還大！」

3澳洲男遊東眼山沒車下山　警帶回派出所全程英語溝通

「拉稀土黃泥」整坨掉地...熱天氣味道超濃郁！客運司機崩潰：教養在哪

獅子林大樓火警！暗夜濃煙+火舌狂竄　住戶窗邊猛揮毛巾求救...5人送醫

瞎扯許慧欣父親賣屋詐財　時報周刊與女強人判賠20萬

出外散步毛孩「胖胖」叼回一隻「屍手」　他嚇到腿軟急報案

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

勿心存僥倖！　國道警1日起擴大臨檢　不定時抓酒駕　

快訊／台南南科製藥廠液化鹽酸填裝外洩！　2員工送醫

黑衣人隨機攻擊「狂捶眼窩30幾拳」　夜跑男驚恐：台中沒人可保證安全

墾丁南灣懸掛紅旗禁下水　外籍客不聽勸還嗆「美國人說比救生員還大！」

3澳洲男遊東眼山沒車下山　警帶回派出所全程英語溝通

「拉稀土黃泥」整坨掉地...熱天氣味道超濃郁！客運司機崩潰：教養在哪

獅子林大樓火警！暗夜濃煙+火舌狂竄　住戶窗邊猛揮毛巾求救...5人送醫

瞎扯許慧欣父親賣屋詐財　時報周刊與女強人判賠20萬

出外散步毛孩「胖胖」叼回一隻「屍手」　他嚇到腿軟急報案

中美貿易談判成長期拉鋸戰　6月PMI續跌至48.1%難以重返擴張

劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

蘋果傳推陸特規版iPhone　棄Face ID改採螢幕下指紋辨識

台灣觀巴暑假旺季祭大優惠！　期間限定「3人同行、1人免費」

近5年來最靈活的試題　高中師：物理指考題材多樣、實驗題多

華聞快遞／推動兩岸產業融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

證交所今召開董事會　許璋瑤、簡立忠續任董、總座

空腹吃荔枝害命？　讓印度每年兒童離奇死亡的成分是它

清晨貨車「白衣鬼差尬舞」駕駛嚇壞　真相曝光！過來人秒懂致敬：辛苦了

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhon..

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

即／西門獅子林火警　上百人支援..

下藥性侵女總裁　惡男：DNA她..

人妻謊報兒被偷抱　攤商爆料內幕

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

汐止警即時阻衝突　逮24名滋事..

狗放椅子上「不知羞恥」2男早餐..

老鼠藥毒死二女兒　狠母不想再養..

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

帶13歲女友開房　他懷疑對方劈..

買彩券抽中賓士　「這原因」被取..

即／高雄路面塌陷　議員重批「市..

持槍搶到800元　傻男被判3年..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

即／西門獅子林火警　上百人支援救火

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面