出外散步毛孩「胖胖」叼回一隻「屍手」　他嚇到腿軟急報案

▲小狗「胖胖」叼出人骨，意外揭發一起分屍案。

圖文／鏡週刊

2013年9月11日，家住台南市仁德區的吳姓民眾，帶著家毛小孩「胖胖」外出散步，行經土庫路一處荒廢農地時，胖胖突然跑進草叢中，叼出了一根骨頭，主人原以為是豬骨頭，隨手扔回草叢中，但胖胖卻再衝進草叢叼出骨頭，主人細看發現像是人的手臂，急忙報警。

轄區歸仁分局警方到場，確認胖胖叼出的是人的右前臂，已蠟化但未腐爛，研判附近可能還有其他骨骸，立刻調派大批警力搜索，後來在15公尺外找到左前臂。警方隔天繼續搜索，雖然隱約聞到屍臭味，但終究一無所獲。2天後，胖胖又在附近一處芭樂園裡，發現一個圓球狀的白色塑膠袋。

警方打開最外層的塑膠袋，發現裡面以枕頭套、黑色塑膠袋、便利超商塑膠袋、飼料袋層層包裹，逐一解開後，確認是一顆尚未完全腐化的女性頭顱。

▲跟主人散步的小狗「胖胖」在草叢中發現人骨。（東森新聞提供）

法醫初步相驗，死者年紀在20歲至45歲間，身高約155至159公分，頭髮有燙過，還有顆牙齒往內生長。特別的是，死者耳洞偏高，與台灣女性打耳洞習慣的位置不同，研判是外籍女子。警方根據這些特徵，製作協尋專刊，希望確認死者身分。

在描繪女子特徵畫像的協尋專刊發布之後，民眾提供的線索超過80件，其中一位來自新北市的鍾姓男子，指稱其越南籍女友黎氏妙裝失蹤多月，協尋專刊上死者的牙齒特徵與女友相同，且包覆頭顱的枕頭套，與他買給女友的十分相似。

專案小組獲報後，立刻派人北上與鍾男訪談，並根據鍾男提供的訊息，找到黎氏在台灣的表姊，之後輾轉聯繫上越南家鄉的母親及女兒，後由刑事警察局駐越南聯絡官採集黎氏家屬的DNA送至台灣比對，才確認死者就是黎氏。

▲凶手馮名懷（後左）與妻子黎氏妙裝（後右）在越南結婚，後來一起來台工作賺錢。（警方提供）

鍾男向警方表示，2013年3月23日，他與黎氏在公園約會，被黎氏的越南籍丈夫馮名懷撞見，三人發生激烈爭執，馮男非常憤怒，將黎氏帶走。當晚8點多，黎氏打電話給鍾男，說自己與丈夫在新北市淡水的租屋處，希望鍾男帶她離開，但鍾男當時無法前往，不料從此與死者失聯。

另外，黎氏的表姊阮氏也說，表妹多次抱怨與丈夫吵架後遭毆打，且馮名懷住在工作的泡棉工廠後方宿舍，距棄屍點僅1、200公尺，和發現頭顱的芭樂園更只有一牆之隔。原來，黎氏妙裝和丈夫馮名懷在2011年，帶著女兒從越南來台灣打拼，在餐廳工作的她，隔年和同鄉的鐘姓男子發生婚外情，馮名懷因此醋勁大發，勒斃後將其肢解成5大塊棄屍，馮名懷最終被法院依殺人罪，判處無期徒刑定讞。

▲經歷11次偵訊，馮名懷終於坦承犯案。（東森新聞提供）



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