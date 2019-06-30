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中國工程院士：2035年陸因5G發展帶動1000萬新就業崗位

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▲▼5G。（圖／CFP）

▲5G示意圖。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

2019年中國科協年會29日在哈爾濱開幕，與會的中國工程院院士鄔賀銓、鄧中翰29日指出，5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，跟政治因素沒有任何關係。鄔賀銓說，中國在2035年因5G發展，將帶動約1000萬個新就業崗位。

《中新社》報導，針對華盛頓一個智庫曾直接稱中國發展5G是「星球大戰」的問題，鄔賀銓表示，移動通訊這麼多年來基本上是十年一代，所以5G是移動通訊技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，這是一種業務和應用，每個國家都會經歷這個階段，只是走得早一點晚一點而已，和「星球大戰」計劃完全沒有任何關係。

▲中國科協年會舉行「高端對話：5G與未來」，鄔賀銓（左2）、鄧中翰（左3）院士就參與對話交流。（圖／翻攝自《中新社》）

▲中國科協年會舉行「高端對話：5G與未來」，鄔賀銓（左2）、鄧中翰（左3）院士就參與對話交流。（圖／翻攝自《中新社》）

鄔賀銓表示，到2035年，中國因5G發展GDP大概增加1萬億美元，帶動約1000萬個新就業崗位。「這不單對中國，對美國也一樣。」鄧中翰則說，3G時中國是剛剛參與、跟跑，到了4G中國實現並跑，到了5G，華為等中國企業瞄準全球市場，在專利、晶元、軟體、系統及標準方面，獲得很多話語權，這也體現出中國對通訊技術的高度重視。

大陸工信部6日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照，意味著大陸正式進入「5G元年」。

►►5G牌照發放！　華為：迎接5G商用，已做好充分準備

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關鍵字：5G,6G,鄔賀銓,鄧中翰中國科協,中國工程院

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