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首家「小龍蝦學院」學生畢業　求職超搶手底薪最高54K

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▲小龍蝦學校師生。（圖／翻攝自潛江新聞網）

▲小龍蝦學校師生。（圖／翻攝自潛江新聞網）

記者馬叔安／綜合報導

江漢藝術職業學院潛江龍蝦學院27日舉行畢業典禮，35名小龍蝦專業的學生，被授予普通專科畢業證書。校方透露，早在年初，畢業生裡大部分學員已被預定，其中有從事餐飲管理的，更多的則是走上燒蝦職位，當前2017級這批學生就業薪資底薪在人民幣6000-12000元（約新台幣2.7萬-5.4萬元）。

《湖北日報》微信公眾號報導，江漢藝術職業學院於2017年7月成立潛江龍蝦學院，下設餐飲管理、烹調工藝與營養、市場營銷三個普通大專學歷專業，學制兩年，該校也成為國內首所，也是當時唯一一所開設龍蝦專業的學校。

畢業生喻大雙表示，他在今年4月就被北京的一家小龍蝦餐飲連鎖企業預定過去，掌勺正宗的「潛江龍蝦」，如今順利拿到畢業證，他的底薪將會達到人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）以上。

▲小龍蝦料理。（圖／記者馬叔安攝）

▲小龍蝦料理。（圖／記者馬叔安攝）

報導指出，在市場上，有3年工作經驗的小龍蝦廚師，拿到3萬元至5萬元的月薪很常見，他們非常受市場青睞。潛江市長龔定榮介紹，「1個大廚要顧及12口鍋，用餐高峰期五六百張桌子、上千人就餐，同時運轉，對大廚要求很高。」

潛江新聞網報導，作為江漢藝術職業學院的二級學院，潛江龍蝦學院下設餐飲管理、烹調工藝與營養、市場營銷三個普通大專學歷專業，學制2-3年。

《新華社》指出，位於漢江之濱、江漢平原腹地的湖北潛江盛產小龍蝦，素有「中國小龍蝦之鄉」之稱，當地流傳「六月潛江，半城龍蝦」之說。

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關鍵字：小龍蝦,潛江

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