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維護食品、藥品安全　公安部成立「食藥犯罪偵查局」

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▲▼大陸公安部新組建的「食品藥品犯罪偵查局」首次正式公開亮相。（圖／翻攝自微信公眾號／政知見）

▲原公安部審計局局長呂武欽任食品藥品犯罪偵查局首任局長。（圖／翻攝自微信公眾號／政知見）

大陸中心／綜合報導

大陸公安部新組建的「食品藥品犯罪偵查局」27日首次正式公開亮相，將統一承擔打擊食品、藥品和智慧財產權、生態環境、森林草原、生物安全等領域犯罪職責。食品藥品犯罪偵查局副局長李劍濤說，「將向食品藥品犯罪發起攻勢，偵破一批大要案件，依法嚴懲一批犯罪分子」。

原公安部審計局局長呂武欽任食品藥品犯罪偵查局首任局長，他在27日的記者會上表示，「近年來，食品藥品領域一些犯罪問題突出、社會影響惡劣、群眾反映強烈，整合打擊職責、加強打擊力量、組建食品藥品犯罪偵查局是滿足人民群眾對美好生活嚮往的客觀需要。」

公安部食品藥品犯罪偵查局巡視員、副局長李劍濤說，「公安機關將採取有針對性的措施，向食品藥品犯罪發起攻勢，偵破一批大要案件，摧毀一批犯罪窩點，打掉一批犯罪鏈條，整治一批重點部位，依法嚴懲一批犯罪分子。」

大陸近年疫苗多次傳出造假，遭民眾罵翻。A股上市公司長春長生生物科技有高達65萬支檢驗不合格的「百日咳、白喉、破傷風」三合一疫苗流向大眾，受注射的都是3個月大至6歲的兒童。大陸官媒《人民日報》在微博以「膽大包天、傷天害理」形容涉事企業。

另外，武漢生物製造的21萬支「問題疫苗」還銷往河北省，經過相關機構核查，石家莊、廊坊和定州三市共有14萬3941人接種百白破聯合疫苗。國務院總理李克強痛批疫苗事件突破人的道德底線，要求有關單位必須給人民一個明明白白的交代。

《政知見》報導，公安部此次機構改革，雖然還沒有「官宣」，但根據曝光的訊息，機構改革中新組建的部門或機構至少有公安部情報指揮中心、研究室、督察審計局、新聞宣傳局、特勤局、鐵路公安局、食品藥品犯罪偵查局。

▼大陸2018年爆發的「疫苗之殤」，使大陸民眾對國產藥品、乃至國家的不信任達到了最新頂峰。（圖／CFP）

▲▼長生生物,問題疫苗,假疫苗,疫苗。（圖／CFP）

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關鍵字：食品安全,食品藥品犯罪偵查局,公安部,呂武欽,假疫苗

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