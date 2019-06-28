　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜店殺警案／北檢傳喚27人入監！主嫌蕭叡鴻等14人落跑　市刑大領拘票逮人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案主事者曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

社會中心／綜合報導

台北市信義區夜店殺警案震驚全台社會，最高法院審理後，判處涉案的57人有期徒刑2個月至13年定讞，北檢於5日起針對其中刑期較重的主嫌蕭叡鴻等27人分批傳喚入監，但卻僅有13人乖乖報到，蕭嫌等14人在發監前夕落跑失聯；現北檢擔憂這14名嫌犯恐在外滋事，稍早已經簽發拘票執行拘提，倘若拘提不到，最快將於下周發布通緝。

這起夜店殺警案發生在2014年9月13日凌晨，小開曾威豪與女友劉芯彤、竹聯幫和堂份子等人前往東區ATT大樓知名夜店「Spark」消費，但期間卻與鄰桌客人發生衝突，曾威豪等人因此遭到夜店安管驅離，曾為此大動肝火，甚至出手痛毆夜店安管，揚言將撂人討回顏面，並立即透過群組號召「中山聯盟」成員到場報復。

當天休假的信義分局警員薛貞國與莊瑞源獲悉後於凌晨時分趕抵夜店，2人均穿著便服；眾人在協商時，薛警氣勢凌人，一腳踹向曾男，曾不甘在女友面前落人下風，當即暴怒動手，瞬間數十名黑衣人一擁而上，持棍棒、刀械、鐵椅等器具朝著薛警一陣痛打，待支援警力趕抵現場時，薛早已失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治。

夜店殺警案，監視器拍下圍毆過程。（圖／記者楊珮琪翻攝）薛貞國,曾威豪,劉芯彤,萬少丞,易寶宏,蕭叡鴻

夜店殺警案（圖／記者楊珮琪翻攝）

▲信義分局警員薛貞國遭數十人圍毆致死。（圖／記者楊佩琪攝）

整起夜店殺警案引起警方高度重視，檢警大規模追捕涉案75名嫌犯，其中部分少年移送少年法院，後續陸續對69人提起公訴，最高法院於2019年3月做出判決，主嫌蕭叡鴻等57人判處2個月至13年刑期確定；另主事者曾威豪、劉芯彤等9人則撤銷發回更審。

北檢在接獲定讞判決卷宗後，於5日起陸續分批傳喚刑期較重的27人入監服刑，豈料僅有刑期8年8月的萬少丞、刑期9年的易寶宏等13人報到入監，遭判13年的蕭叡鴻等14人則落跑失聯，拒不入監服刑。

檢方清查，14人中有11人戶籍在台北市，另外3人則設籍在宜蘭、花蓮；現市刑大已主動向北檢領取拘票，將拘提14人入監，倘若拘提不到，北檢最快將於下周發布通緝。

▲▼ 夜店殺警案被告萬少丞報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲▼夜店殺警案被告易寶宏報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲北檢分批傳喚27人入監，但僅有萬少丞、易寶宏等13人報到，蕭叡鴻等14人則落跑失聯。（圖／記者楊佩琪攝）

ET快訊
宋仲基、李晨同一天離婚分手！3年前合照「神預言」被挖出
范冰冰分手早有端倪！范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點

關鍵字：夜店殺警,蕭叡鴻,拘票,曾威豪,劉芯彤,萬少丞,易寶宏

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜店殺警案／北檢傳喚27人入監！主嫌蕭叡鴻等14人落跑　市刑大領拘票逮人

千萬吊車燒爛！業者到場嗆駕駛「你乾脆被燒死」　他沉默轉頭蹲路邊

25年資深警涉貪被收押！彰警重懲2大過直接免職　300萬退休金掰了

2貨櫃車擦撞翻覆國道一號235K　「2駕駛輕重傷」車流回堵2公里

快訊／信義區水餃店驚傳一氧化碳集體中毒！5客人送醫

快訊／高雄鹽埕老商場暗夜火警　9民眾急疏散

運將突開車門！害夫婦慘摔撞斷門牙　竟罵：你們先撞我...影片曝光神打臉

警界大地震！巡佐「強插按摩店乾股」臨檢騷擾　女老闆崩潰：被欺負了

北市派出所長胸悶送醫！　心血管病變緊急導管手術救回

內湖公車亭倒塌「壓斷2女腿」！竟只埋在人行道60cm　市府將賠償

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

熊仔歌曲《假朋友真兄弟》KUSO版　網友超神改編...教你分辨真假韓粉

小蜘蛛講中文超圈粉　訪問一半「突分心」趕緊道歉超Q

夜店殺警案／北檢傳喚27人入監！主嫌蕭叡鴻等14人落跑　市刑大領拘票逮人

千萬吊車燒爛！業者到場嗆駕駛「你乾脆被燒死」　他沉默轉頭蹲路邊

25年資深警涉貪被收押！彰警重懲2大過直接免職　300萬退休金掰了

2貨櫃車擦撞翻覆國道一號235K　「2駕駛輕重傷」車流回堵2公里

快訊／信義區水餃店驚傳一氧化碳集體中毒！5客人送醫

快訊／高雄鹽埕老商場暗夜火警　9民眾急疏散

運將突開車門！害夫婦慘摔撞斷門牙　竟罵：你們先撞我...影片曝光神打臉

警界大地震！巡佐「強插按摩店乾股」臨檢騷擾　女老闆崩潰：被欺負了

北市派出所長胸悶送醫！　心血管病變緊急導管手術救回

內湖公車亭倒塌「壓斷2女腿」！竟只埋在人行道60cm　市府將賠償

柯文哲「國家主權都屁話」掀熱議　北市府秀逐字稿滅火

《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中 SE徵人啟事公開

夜店殺警案／北檢傳喚27人入監！主嫌蕭叡鴻等14人落跑　市刑大領拘票逮人

4歲女面前被燒死！她跪著「肉身擋火」硬挺亡　最後緊盯愛女畫面曝光

母胎自然捲髮有救了！ 4招教你馴化粗硬、捲曲、毛躁

女按摩師大力按客人…後面「一坨掉出來」爆痛！竟是3級痔瘡

川普：我喜歡伊朗人　如果要開戰「連地面部隊都不用派」

千萬吊車燒爛！業者到場嗆駕駛「你乾脆被燒死」　他沉默轉頭蹲路邊

25年資深警涉貪被收押！彰警重懲2大過直接免職　300萬退休金掰了

老爸是殺手！「極道之女」在GoFundMe集資拍實境秀

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

社會熱門新聞

台北公車亭倒塌壓斷2女腿！市府..

巡佐強插按摩店乾股！女老闆崩潰..

即／信義區水餃店驚傳一氧化碳中..

台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾..

貪警2大過免職　300萬退休金..

追撞2騎士　騎YouBike女..

開車門害摔　運將竟辯：你們撞我

教練施暴畫面曝　選手被扯馬尾摔..

酒駕男拒檢逃　犁田+撞牆被逮滿..

兩名駕駛分別受到輕重傷送醫急救

快訊／高雄老商場火警　民眾疏散..

澎湖8遊客被按喇叭　竟砸爛復康..

即／北市大安區墜樓！　男無呼吸..

更多熱門

相關新聞

夜店殺警案8人先入監　曾威豪劉芯彤待更審

震驚社會的台北市員警薛貞國遭黑幫份子圍毆致死案，主要被告蕭叡鴻等57人涉案部分在3月27日由最高法院判決確定，台北地檢署已通知蕭與「黑二代」萬少丞、「星二代」易寶宏等8人，在5日報到入監，至於全案主謀曾威豪、劉芯彤等9人涉案部分，正發回高院更審中。

萬少丞父強收保護費　父子同案落網

夜店殺警案　曾威豪劉芯彤發回餘定讞

斬手專案衝績效竄改文書　新北6警遭起訴

辦王炳忠有違程序正義　北檢澄清

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

警車旁滿地屍塊　突尼西亞2連爆

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

私密處「菜花疊疊樂」！孕婦：5個月沒OO

醫師曝「腳指甲正確剪法」網震驚

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基婚變髮量驟減！憔悴照曝光…網心疼：好嚴重

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋仲基、李晨同一天離婚分手！3年前神預言被挖出

遊澳門！Grace絕美曲線藏滿滿的愛

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面