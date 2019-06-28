夜店殺警案／北檢傳喚27人入監！主嫌蕭叡鴻等14人落跑　市刑大領拘票逮人

▲夜店殺警案主事者曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

社會中心／綜合報導

台北市信義區夜店殺警案震驚全台社會，最高法院審理後，判處涉案的57人有期徒刑2個月至13年定讞，北檢於5日起針對其中刑期較重的主嫌蕭叡鴻等27人分批傳喚入監，但卻僅有13人乖乖報到，蕭嫌等14人在發監前夕落跑失聯；現北檢擔憂這14名嫌犯恐在外滋事，稍早已經簽發拘票執行拘提，倘若拘提不到，最快將於下周發布通緝。

這起夜店殺警案發生在2014年9月13日凌晨，小開曾威豪與女友劉芯彤、竹聯幫和堂份子等人前往東區ATT大樓知名夜店「Spark」消費，但期間卻與鄰桌客人發生衝突，曾威豪等人因此遭到夜店安管驅離，曾為此大動肝火，甚至出手痛毆夜店安管，揚言將撂人討回顏面，並立即透過群組號召「中山聯盟」成員到場報復。

當天休假的信義分局警員薛貞國與莊瑞源獲悉後於凌晨時分趕抵夜店，2人均穿著便服；眾人在協商時，薛警氣勢凌人，一腳踹向曾男，曾不甘在女友面前落人下風，當即暴怒動手，瞬間數十名黑衣人一擁而上，持棍棒、刀械、鐵椅等器具朝著薛警一陣痛打，待支援警力趕抵現場時，薛早已失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲信義分局警員薛貞國遭數十人圍毆致死。（圖／記者楊佩琪攝）

整起夜店殺警案引起警方高度重視，檢警大規模追捕涉案75名嫌犯，其中部分少年移送少年法院，後續陸續對69人提起公訴，最高法院於2019年3月做出判決，主嫌蕭叡鴻等57人判處2個月至13年刑期確定；另主事者曾威豪、劉芯彤等9人則撤銷發回更審。

北檢在接獲定讞判決卷宗後，於5日起陸續分批傳喚刑期較重的27人入監服刑，豈料僅有刑期8年8月的萬少丞、刑期9年的易寶宏等13人報到入監，遭判13年的蕭叡鴻等14人則落跑失聯，拒不入監服刑。

檢方清查，14人中有11人戶籍在台北市，另外3人則設籍在宜蘭、花蓮；現市刑大已主動向北檢領取拘票，將拘提14人入監，倘若拘提不到，北檢最快將於下周發布通緝。

▲北檢分批傳喚27人入監，但僅有萬少丞、易寶宏等13人報到，蕭叡鴻等14人則落跑失聯。（圖／記者楊佩琪攝）