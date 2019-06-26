台南游泳池加錯藥劑產生氯氣　多人不適、 1大1小2人送醫「排氣」

▲台南東區發生泳池人員加錯藥劑產生氯氣，造成2人身體不適送醫，消防人員積極「排氣」中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於6月26日下午據報，東區中華東路二段226巷一處社區型地下室泳池，疑因工作人員加錯藥劑，產生有毒氯氣，消防局出動東門及南門分隊人員前往查處，發現泳池工作人員誤將稀硫酸與次氯酸納溶液混和，除疏散民眾外，將疑吸入氯氣身體不適的40歲男子及8歲男童等2人送醫。

台南市消防局119於26日下午3時28分許據報，台南市東區中華東路二段226巷27弄一處大樓地下室泳池，疑因工作人員不慎誤加藥劑產生有毒氯氣事件，119馬上派遣東門及南門分隊6車12人前往查處。

消防人員到場查處，查知係泳池工作人員誤將稀硫酸與次氯酸納溶液混和，並請求119指示是否會產生氯氣，並該做何種防範？119指出，依化學式［NaClO + H2SO4 = NaSO4 + Cl2 + H2O］會產出氯氣物質，請消防人員務必背負空呼器再入室，內以免中毒，並疏散民眾，啓動地下室抽風設備通風進行「排氣」作業，以釋釋氯氣。

據了解，大樓民眾有數人疑因吸入氯氣而身體不適，為求謹慎，消防局出動救護車將在泳池現場喉嚨痛、身體不適的8歲男童及1名40歲男子，送成大醫院治療觀察。全案由消防局調查處理中。