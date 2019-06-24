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年輕人退休理財最愛定存、儲蓄險　學者：保守程度超過想像

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▲▼ 台灣人壽今公布國人退休調查。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台灣人壽今公布國人退休調查。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

年輕人因為薪水較少，離退休較遠，因此對於退休的財源與準備常會有錯誤觀念。根據台灣人壽今(24)日公布的調查，發現年輕人不只對於社會保險等退休財源有著錯誤認知，許多年輕人也僅用定存、儲蓄險做退休理財，讓學者驚訝：「保守程度遠超過想像！」

台灣人壽跟政大風險與保險研究中心合作，針對全台灣25歲以上民眾做退休調查，最終回收超過1418份樣本。調查中發現，有高達8成以上民眾退休金來源依靠社會保險，像是勞保、國保等。且有超過8成民眾擔心通膨造成未來物價上漲，另也有超過6成民眾擔心薪資少，尤其是25歲到35歲年輕人，因為工作不穩定，對於薪資少、存款不足最為擔憂。

年輕人對退休金的認知如何？根據調查，25歲到35歲年輕人有超過5成不知道自己的退休財源來自於哪裡；也有6成以上民眾認為勞保未來會破產，4成以上民眾認為勞退新制會破產。

中央大學財金系教授楊曉文表示，這顯示民眾、尤其是年輕人對退休認知的錯誤，勞退新制是提撥的，本身沒有破產的問題，只會受到薪水高低影響，這顯示年輕人退休觀念不正確，年輕人不做勞退自提來自於對制度的不了解。

且依照調查，有高達8成民眾願意每月提撥5000元到1萬元做退休準備，可是勞退自提的只有7%。楊曉文說，這非常矛盾，因為若以年輕人月薪5萬來說，勞退自提6%每月也才提撥3000元，可是勞退自提的民眾僅只有7%，只能說是宣導不夠，民眾對退休有錯誤觀念。

在退休理財的工具上，超過6成民眾愛用定存，5成以上用保險，偏好險種第一名是傳統型儲蓄險，第二是投資型保險。尤其在年輕人中，定存比例最高，以25歲到35歲年輕人來說，定存比例高達63.55%、保單49.88%，基金投資僅有34.29%；35歲到45歲青壯年中，也有61.48%用定存、54.95%用保單，基金投資只有39.05%。

若以保單險種來看，不管哪個年齡層使用比例最高的就是儲蓄險，25歲到35歲有近5成，35歲到45歲也有超過6成。25歲到35歲年輕人使用第二多的是利變型保單、佔28%；投資型保單約佔22%；35歲到45歲青壯年用投資型保單跟利變型保單平均各18%。

台北醫學大學管理學院副教授蕭育仁也指出，除了退休理財，年輕人在醫療保障上大多喜歡買實支實付醫療險跟住院醫療險。25歲到35歲年輕人有72.4%買實支實付醫療險，65歲以上只有42.86%。不過，65歲以上長輩與其他年齡層相比，更青睞住院醫療險（包含手術），願意購買者占42.86%，遠高於25至35歲者的29.74%。

政治大學風險管理與保險學系教授黃泓智表示，有高達8成民眾退休金最依賴第一層社會保險，例如勞保年金、公保、軍保、農保、國民年金，但有9成缺乏信心，並認為現在的退休給付制度會再調降，且越年輕者信心度越不足。

黃泓智說，在不考慮未來政府有可能額外溢助資金的情況下，除了公保外，其他每個退休金制度都存在嚴重的世代問題。例如：國保的未來破產年度雖然還大於30年，但若發生財務危機時，其保費收入將遠低於給付支出，因此年輕人存在著更大的世代落差問題。

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關鍵字：台灣人壽,退休,儲蓄險,年輕人,理財,定存

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