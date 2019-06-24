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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／「種樹賣空氣」成賺錢新管道　貴州試點「碳匯扶貧」

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▲第六屆西部旅遊產業博覽會落幕。（圖／翻攝自《中新網》）

▲首屆「萬里茶道 」文化旅遊博覽會烏蘭察布開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《貴州》：「種樹賣空氣」成賺錢新管道 試點「碳匯扶貧」

貴州的很多山區過去農民種樹主要是為了賣木材，現在卻可以通過「碳匯」交易來增加收入，幽默地稱之為「種樹賣空氣 」。 貴州為了將綠水青山轉化為金山銀山，將林業「碳匯」轉化為貧困戶的真金白銀，開展了單株「碳匯」精準扶貧試點工作。（新華社）

《上海》：蘇甯易購收購家樂福中國80%股權

繼年初收購萬達百貨之後，蘇甯易購再次對線下優質零售資源發起進攻。蘇甯易購23日發佈公告稱，公司全資子公司蘇寧國際擬出資48億元人民幣收購家樂福中國80%股份。（中新網）

《內蒙古》：首屆「萬里茶道 」文化旅遊博覽會烏蘭察布開幕

首屆「萬里茶道 」文化旅遊博覽會23日開幕，有來自中俄蒙「萬里茶道 」國際旅遊聯盟20家成員單位的40多家企業參展。內蒙古自治區文化和旅遊廳廳長賀志亮介紹，本屆文化旅遊博覽會向中外遊客集中再現「萬里茶道 」歷史文化，全面展示中俄蒙三國「萬里茶道 」國際旅遊聯盟成員單位的特色文化、旅遊景觀、文創產品、非物質文化遺產以及跨境旅遊線路。（中新網）

《廣東》：「創交會」匯聚全球科創專案 共建國際合作新平台

2019中國創新創業成果交易會23日閉幕。本屆創交會有1200多個專案參展，舉辦各種主題演講、專題報告、圓桌討論、學術交流、成果拍賣、雙創賽事等活動超過30場。為期3天的展會共吸引7萬名觀眾入場參觀，共有99個專案達成合作意向，涉及總金額約為1.7億元人民幣。（中新社）

▲▼第六屆西部旅遊產業博覽會落幕。（圖／翻攝自《中新網》）

▲第六屆西部旅遊產業博覽會落幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《重慶》：第六屆西部旅遊產業博覽會落幕 簽約金額超4000億人民幣

第六屆中國西部旅遊產業博覽會3日在重慶落幕，140個文旅專案簽約落地，簽約金額4190億元人民幣。據了解，西旅會每2年舉辦一次，2009年至今已成功舉辦五屆。本屆西旅會以「攜手美麗西部，創造品質生活 」為主題，吸引了超過20個省市文旅部門組織超過160家旅遊企業參展。（中新網）

《吉林》：中國海創周「築巢引鳳 」 引海外學子紮根東北

自2000年首次舉辦，中國海創周至今已成功舉辦19屆。大連市高新技術創業服務中心副主任於晶介紹，從2009年開始大連高新區開啟了「大連模式 」來「築巢引鳳 」，為海外學子創新創業提供資金、環境、服務等全方位配套支援的「海創工程 」，是吸引海外學子的閃亮招牌。（中新網）

《海南》：華為依託5G建設擴大物聯網海南佈局

大陸科學院院士、華為技術有限公司物聯網專家等嘉賓23日聚集海南陵水黎族自治縣「2019陵水•華為物聯網產業高峰論壇 」，共同探討5G背景下物聯網最新技術發展趨勢以及物聯網在海南陵水傳統優勢行業的應用等話題。（中新網）

《北京》：租房旺季來臨 發佈「避坑 」指南

伴隨著畢業季的來臨，北京租房市場漸入旺季。大多高校畢業生是首次租房，應該注意避開哪些「坑 」？北京市住建委近日發佈了租屋指南，消費者在租屋過程中要警惕「虛假房源 」，遠離「黑仲介 」、「二房東 」，警惕「低租金 」陷阱，抵制違法群租。（北京日報）

▼華為依託5G建設擴大物聯網海南佈局。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼第六屆西部旅遊產業博覽會落幕。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：碳匯,家樂福,蘇甯創交會,第六屆西部旅遊產業博覽會

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