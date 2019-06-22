沒有先進文明與地球聯繫！　1327個恆星都「找嘸外星人」

▲至今科學家對於是否有外星人存在，還是眾說紛紜。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

人類對外星人的探索從未停止，有史以來最全面的「搜尋地外文明計劃（SETI）」成果近日出爐，在對地球周圍160光年內的1327個恆星系統進行調查後，發現並沒有智慧生物的「蛛絲馬跡」。研究主要作者Danny Price指出，沒有發現外星人信號可能是以人類目前的技術和方法，還無法發現他們的行蹤。

綜合外電報導，在最新研究中，科學家們分析了1PB（Petabyte）的無線電和光波長數據，試圖尋找外星人，過程中曾發現數千個信號，但經證明，所有信號都是來自於人造衛星的普通信號源。

研究主要作者、加州大學柏克萊分校的天體物理學家Danny Price表示，「我們沒有發現讓人驚詫的東西，更沒有驚人的先進文明試圖用極其強大的發射器與我們聯繫。」

他指出，沒有發現外星人信號可能有很多解釋，或許是搜索的頻率不對；或許是那些信號被來自地球的無線電幹擾所掩蓋，「更或許是我們目前的技術和方法還有限，無法發現外星人的行蹤等。」

▲綠堤望遠鏡。（圖／翻攝自臉書／Green Bank Observatory）

此次數據主要藉助了世界上最強大的兩台望遠鏡，來竊聽外星人的通信，其中一台是位於美國西維吉尼亞、直徑為100公尺的綠堤望遠鏡（Green Bank Telescope），另一台則是直徑為64公尺、位於澳洲新南威爾斯州的帕克斯望遠鏡（Parkes Telescope）。研究人員稱，「這些大型設備是地球的耳朵，現在它們將聆聽來自其他星球文明的信號。」