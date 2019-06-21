白綠合有譜？柯文哲爆：蔡壁如常被叫去跟卓榮泰聊天

▲柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統選戰接近，民進黨部分已透過初選模式定調由總統蔡英文出馬尋求連任，外界關注支持群眾重疊性高、但個性迴異的台北市長柯文哲到底要不要參選，甚至「蔡柯配」的傳聞也不脛而走。柯文哲21日表示，底下在白綠間穿針引線的人很多，還爆料市府顧問蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天。

柯文哲日前接受議員高嘉瑜節目「我要當選」專訪，過程談及敏感的白綠合作問題。柯文哲表示，民進黨一直在思考，「就是這樣，他們單獨打得贏就不需要我」；另一位主持人黃暐瀚追問，選後跟總統的北門會後，到現在都沒有見過面？柯說，「沒有啦，穿針引線的人當然很多。」

至於不斷傳出的「蔡柯配」傳聞，柯文哲說，底下幕僚自己就會營造那種氛圍；他還爆料，市府顧問蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天，「他不會直接找到我，我旁邊還是很多人」，若民進黨高層希望溝通，會找周瑜修、找蔡壁如、找藍世聰，還是會。

主持人追問，那麼你自己現在的想法為何？柯文哲說，其實自己是藏不住表情的人，「我常覺得這樣，你2018都見過面都講好了，你後來都沒辦法兌現，你是老闆我是老闆，我們兩個講好了，你後來說歹勢，那我跟你談生意幹什麼？」

高嘉瑜補充追問，是不是指台北市長那一次選舉？柯文哲直言「對啊」。柯指出，當時2018年民進黨傾向不提名人選，「我對2018選戰的描述很精確，一開始是狗搖尾巴後來是尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己在搖。」

柯文哲直言，民進黨操縱民意，從2017年9月開始抹紅他，後來發現獨派氣氛被拉起來後，變狗搖尾巴，後來搞到不行，「吳祥輝就是尾巴掉在地上自己會搖。」

話匣子大開的柯文哲還批評，作為領導人是就是、不是就不是，「你何必買雙保險？做什麼事情都要雙保險，怎樣都可以說，如果贏了就說『你看，我最後派林錦昌坐在你的帳篷了』，綠營支持者看到就知道蔡英文有暗中支持他，所以他怎麼樣都有話講。」