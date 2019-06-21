挺韓大會台中場22日登場　盧秀燕不來胡志強會去

▲胡志強將出席挺韓大會。（圖／黃馨慧議員提供）

記者鄧木卿／台中報導

挺韓大會台中場22日登場，台中市長盧秀燕已表明基於行政中立不會出席，倒是前市長胡志強願意上台，市議員黃馨慧21日表示，胡志強一是感謝韓國瑜在去年年底掀起旋風，挽回國民黨頹勢，二是韓市府有2局長也是胡以前的團隊，於公於私，胡非常樂意站台力挺韓國瑜。

明天登場的韓國瑜造勢大會，盧秀燕曾說已表明不會出席，直到黨內整合出人選才會公開支持，此外，台中紅黑派大老也都噤聲不語，擔心一旦表態支持韓國瑜，若是最後不是韓出線，豈不尷尬？倒是前市長胡志強表明會站台。

黃馨慧表示，5年前，國民黨氣勢很弱的時候，胡志強沒有順利連任，去年縣市長改選，國民黨情勢依然不佳，但在韓國瑜掀起強大韓流，拉高全台國民黨候選人氣勢之下，黨內可說是大勝，因此胡感謝韓對黨的貢獻。

此外，胡志強以前團隊中，前民政局長王秋冬、教育局長吳榕?，如今也分別擔任韓市府的勞工局長、教育局長，加上，胡志強也擔任起新加坡、高雄市之間的橋樑，將新加坡信和集團總裁黃志祥介紹給韓國瑜，算是幫高雄招商引資，於公於私，胡志強都非常樂意幫韓國瑜站台。

市議員陳政顯說，胡志強預計6點上台致詞，20多名黨籍議員也都會一一上台，預料將會為晚會帶來另一波高潮。