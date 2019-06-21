美加州「機器警察」蛋頭藍白造型　網友直呼：你是R2-D2的朋友？





▲南加州警局迎來警察機器人。（圖／翻攝HPRoboCopTwitter）



國際中心／綜合報導

美國南加州亨廷頓公園（Huntington Park）警局18日迎來新成員警察機器人「HP RoboCop」。這位看似「健達出奇蛋」的藍白機器人是當地警察的新助手，會在警方無法巡邏時，協助監控、巡邏社區內的公園以及公共空間，以防有人生事。有網友看到機器人的外觀後留言笑稱，「你是R2D2的朋友嗎？」

綜合外媒報導，美國亨廷頓公園市議會18日正式宣布HP RoboCop加入了當地警方的行列。市長也在發表會上表示，機器人的加入令人感到興奮，能幫助到辛勞的警察們巡邏城市，這對我們來說是一個巨大的成功。他也說，自己對警察機器人的印象非常深刻，已經變成它的大粉絲了，並且迫不及待想看到它的實際成效。

這款警察機器人擁有360度清晰的攝影鏡頭，能夠即時將狀況回傳給警察總部，並存取記錄，以便日後觀看。警方將它安排在人類警察無法巡邏時，出動維護公園及公共區域，確保民眾的安全。

HP RoboCop可以說幾句簡單的字句，包括「祝你有美好的一天」、「對不起」、「請放下你的武器。你有20秒的時間」等等。警局甚至還為機器人辦了專屬的推特帳號，歡迎好奇機器人的市民關注最新消息。



不少好奇網友到它的推特底下留言，「你是R2-D2的朋友嗎？」、「想帶兒子去跟它拍照」、「真可愛」；也有網友對警察機器人不抱期待表示，「感覺會被小偷偷走」、「不出兩天，就會被偷走了」、「只是單純的無人監視機嗎？」。