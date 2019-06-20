　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

英國最新研究：翼龍寶寶從破殼而出就具備完整飛行能力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼在中生代時期統治天空的翼龍可能一出生就具備飛行能力。（圖／達志影像／美聯社）

▲中生代時期的翼龍可能一出生就具備飛行能力。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國萊斯特大學（University of Leicester）古生物學家安文（David Unwin）19日發佈最新研究指出，中生代時期（三疊紀晚期到白堊紀末期，約2億2800萬年前到6550萬年前）主宰天空的翼龍可能從一出生就具備飛行能力了。

據《Fox News》報導，英國古生物學家安文在19日發佈的最新研究中表示，過去專家們常犯一種錯誤，就是試圖以鳥類或蝙蝠的觀點來研究翼龍，但他們的研究團隊在這次研究中，利用4種量化方法針對37顆不同種類的翼龍蛋化石進行更精確的分析，深入檢查胚胎的肢體長度、卵的大小和形狀等，研究後赫然發現，這37顆胚胎都在孵化前就已經完成與飛行能力相關的發育。

安文的這項發表完全廢棄了以往的研究說法，即翼龍出生後，只有在發育完全後才能飛行。此外，安文也提到，或許是因為翼龍的飛行能力很早就發育成熟，所以能解釋，為什麼翼龍類的翼展可以如此的巨大，像是風神翼龍（Quetzalcoatlus）的翼展最大就可達10公尺以上，是目前世界上已知的最大飛行動物之一。

現今的鳥類和蝙蝠等可以飛行的動物，因發育不完全，需等翅膀成熟才有辦法飛翔，但安文的最新研究指出，在中生代時期統治天空的翼龍可能從出生就具備飛行能力，這也意味著，翼龍寶寶可能不必像現在的鳥類一樣，破蛋後需要仰賴父母的撫養。

ET快訊
李智凱再次玩美落地！亞錦賽奪全能首金

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

曾與恐龍生活過！黑龍江漁民捕獲1.3億年「活化石」達氏鰉

秒殺級「夜宿博物館」　新住民小孩與侏羅紀恐龍過夜

江西4學生發現6恐龍蛋化石　萍鄉博物館確定是白堊紀晚期出產

體積類似老母雞　陸中科院發現恐龍新種「干戚刑天龍」

阿根廷出土2.2億年「恐龍墳場」　10種不同恐龍來自三疊紀

英國最新研究：翼龍寶寶從破殼而出就具備完整飛行能力

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

英國最新研究：翼龍寶寶從破殼而出就具備完整飛行能力

爆不爽被當小三！　女神卡卡向友曝心聲…鬆口「與庫柏真正關係」

《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員出國下機玩整天卻喊累？「老司機」揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

89年以前出生役男　出國前須先核准才可出境

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

新奇熱門新聞

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託..

電競渣男搞女粉　愛無套逼墮胎3..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

英國最新研究：翼龍一出生就會飛

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

啃老男跳井要錢　白泡1hr自己..

他點星冰樂提「27種要求」氣死..

穿上冰島「人皮褲」可以招好運

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

多P換妻想約砲　慾女：想被看

低頭採草莓　他一抬頭...瞬間..

10大校園靈異故事　鬼王傳說直..

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

男擠扁桃腺結石　下秒噁噴爆漿粒

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面