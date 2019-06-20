英國最新研究：翼龍寶寶從破殼而出就具備完整飛行能力

▲中生代時期的翼龍可能一出生就具備飛行能力。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國萊斯特大學（University of Leicester）古生物學家安文（David Unwin）19日發佈最新研究指出，中生代時期（三疊紀晚期到白堊紀末期，約2億2800萬年前到6550萬年前）主宰天空的翼龍可能從一出生就具備飛行能力了。

據《Fox News》報導，英國古生物學家安文在19日發佈的最新研究中表示，過去專家們常犯一種錯誤，就是試圖以鳥類或蝙蝠的觀點來研究翼龍，但他們的研究團隊在這次研究中，利用4種量化方法針對37顆不同種類的翼龍蛋化石進行更精確的分析，深入檢查胚胎的肢體長度、卵的大小和形狀等，研究後赫然發現，這37顆胚胎都在孵化前就已經完成與飛行能力相關的發育。

安文的這項發表完全廢棄了以往的研究說法，即翼龍出生後，只有在發育完全後才能飛行。此外，安文也提到，或許是因為翼龍的飛行能力很早就發育成熟，所以能解釋，為什麼翼龍類的翼展可以如此的巨大，像是風神翼龍（Quetzalcoatlus）的翼展最大就可達10公尺以上，是目前世界上已知的最大飛行動物之一。

現今的鳥類和蝙蝠等可以飛行的動物，因發育不完全，需等翅膀成熟才有辦法飛翔，但安文的最新研究指出，在中生代時期統治天空的翼龍可能從出生就具備飛行能力，這也意味著，翼龍寶寶可能不必像現在的鳥類一樣，破蛋後需要仰賴父母的撫養。