「怕孩子走一樣的路」過動兒爸問：要多花1.8萬做這項檢查？　網給正反論點





▲考慮到自己曾受過動症的困擾，原PO擔心孩子生下來也會有同樣的狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友陪懷孕的老婆去接受羊膜穿刺檢查，由於自己本身是過動兒，不想讓孩子走上一樣的路，想要多做一項「基因體晶片分析」，不過需要再花1.8萬元，讓他有些遲疑「該給他花下去嗎」？許多網友認為「這種錢不用省」，「時前1.8萬，總比生後不知道多少倍的花費還要好」；不過部分網友表示，如果一定會生下來就沒什麼必要，「之後的陪伴與教育更重要」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，陪老婆做羊膜穿刺後才知道，原來自閉和過動是基因缺陷，而自己正好是曾受到過動所苦的人，擔心孩子也會步上後塵，正猶豫要不要多花1.8萬做「基因體晶片分析」。

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因為「基因體晶片分析」能夠檢查基因體數量的細微異常，而且可以幫助降低生下自閉症、過動症、發展遲緩及智能障礙等患者的機率，讓不少有小孩的網友留言鼓勵原PO要去做，「花下去，小孩的錢不要省，小朋友健康最重要」、「2胎都有做晶片，18000買一個安心算便宜吧」、「我有花，現代人遺傳問題很多，我不是有錢人，萬一生到有問題的寶寶，大人小孩辛苦一輩子，雖然不是百分百準確，但總能降低機率」、「這種錢不能省，一定要花」、「事前1.8萬，總比生後花上不知幾倍的錢好。」

部分網友則認為「沒必要」，「過動、自閉只是不一樣，不代表孩子是有缺陷的瑕疵品」、「不驗，這不是什麼缺陷啊，現在的輔助機構很完善」、「檢查如果有但還是會生的話，就別檢查了，之後的陪伴與教育更重要。」

▲原PO向網友詢問建議，該不該幫孩子做「基因體晶片分析」。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社」）

羊膜穿刺術又稱為羊膜腔穿刺術或羊水測試，為一種醫學上的產前診斷，主要針對胎兒的唐氏症、鐮刀型紅血球疾病(sickle-cell disease)、囊腫性纖維化(cystic fibrosis)等先天遺傳疾病和單基因遺傳疾病的基因分析，還有胎兒成熟度的鑑定、開放性神經管缺損和子宮內胎兒溶血的診斷。對於脊髓性肌肉萎縮症(SMA)、大腦白質退化症(Adrenoleukodystrophy, ALD)、小腦萎縮症、杭廷頓舞蹈症(Huntington's disease)檢測的準確度可達95%。

羊膜穿刺能夠快速且安全取得胎兒周邊的羊水，最早可以再懷孕第13週進行，標準檢驗時間約在懷孕第15到20週之間，檢驗結果約2週後可以取得。