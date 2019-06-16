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童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期飯票」

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▲▼《童話裡隱藏的世界史》一書揭露，「白馬王子」其實是中世紀的流浪王子，正在尋找「長期飯票」。（圖／城邦／商周出版提供）
▲《童話裡隱藏的世界史》一書揭露，很多「白馬王子」其實是中世紀的流浪王子，正在尋找「長期飯票」。（圖／城邦／商周出版提供）

生活中心／綜合報導

為什麼幾乎每部童話故事裡，都有「白馬王子」在森林裡亂晃、對公主一見鍾情？根據《童話裡隱藏的世界史》一書揭露，他們其實是中世紀的「流浪王子」，正在尋找「長期飯票」。若一個國家的王位繼承者太多，其他王子必須想辦法開拓自己的人生，「最快、最安全的方法，就是和鄰國即將繼承王位的公主通婚。既然無法成為繼承王國的長男，那就靠著婚姻獲得屬於自己的王國。」

朴信英致力於歷史短文的寫作，記錄文學、歷史與人文，她撰寫集結成《童話裡隱藏的世界史》，透過30部膾炙人口的經典童話和世界名著，拋出隱藏其中的問題，再藉由故事深入探討該年代的社會狀態、環境及背景，還原歷史真面貌，讓讀者重新體會、揣摩故事所要傳達的寓意。

例如童話裡都會出現白馬王子，她提出幾個疑問「王子為什麼總是這麼容易愛上公主？」「一個國家的王子成天跑到其他國家閒晃，難道不要緊嗎？」「王子們究竟為何不堅守在自己的國度，反而穿梭於森林之中呢？」並揭露這些中世紀的「流浪王子」真面目。

請繼續往下閱讀...

朴信英解釋，以前的歐洲與現在不同，是由許多小國組合而成，例如1648年的德國，便是由300多個小國家組成的領邦國。而中世紀歐洲並非只有「王」才能統治國家，貴族和騎士同樣可以成為地方領主，統治自己的領土。封建社會中，根據統治者的階層不同，其領地也各有不同的名稱，國王統治的就稱作「王國」，公爵統治的稱為「公國」，伯爵統治的則稱為「伯國」。因此，統治者的兒女全都是王子和公主。

所以，「對於小國來說，繼承者太多也是個問題。如果把領土劃分給每個繼承者，國力就會相對減弱，因此國家裡只有一位王子能夠繼承王位，其他王子則必須想辦法開拓自己的人生。」

有些父母會替王子安排聖職工作，也就是樞機和大主教，不但可以擁有領土，收入通常也維持在一定水準之上，等同於貴族。然而聖職人員有「不得世襲」規定，在位的聖職人員若離世後，握有任命權者還可將其職缺重新拍賣，以此永續經營。另還有一部分「厭倦宗教生活」的王子們，會因為好武力被其他大國雇用為傭兵隊隊長，靠實力占領瀕臨崩潰的國家，成為地方領主。

「但其實還有最快、最安全的方法，就是和鄰國即將繼承王位的公主通婚。既然無法成為繼承王國的長男，那就靠著婚姻獲得屬於自己的王國。為了找到優質條件的公主，王子們會前往鄰國的皇宮上演甜蜜求婚記，或展現自己英勇威武的神態。如果無法遇上年輕貌美的公主，也會向富有的貴族寡婦求婚。」

▲▼《童話裡隱藏的世界史》一書揭露，「白馬王子」其實是中世紀的流浪王子，正在尋找「長期飯票」。（圖／城邦／商周出版提供）

▲《童話裡隱藏的世界史》揭露，「白馬王子」所做的一切都是為了「討生活」。（圖／城邦／商周出版提供）

此外中世紀王子修煉的方法之一，辨是體驗「流浪騎士」的生活，成為王子漂泊在外的原因之一。他們可以靠著參加騎馬比賽來獲取獎金，或是參與戰爭以獲得戰利品，總之都是為了「討生活」，因此「童話故事中流浪的王子，其實就是身為次子或三子的王子們，在流浪騎士生涯中，尋找著自己的另一半。」

朴信英還提到，這些在外東轉西晃的王子們，大多都是「相信命運」、被祖國驅趕而離鄉背井的年輕騎士，手邊幾乎沒有任何遺產，面臨將來可能會失業的他們，生存法則中最佳的方法就是與鄰國的獨生公主結婚，繼承岳家的王國，成為共同統治者。

「王子們想要讓公主對他一見鍾情，就必須具備三寸不爛之舌、良好的紳士禮儀，甚至要將騎士精神修練得渾然天成。就算躺在玻璃棺材中的白雪公主不是他們的菜，比他老一百歲的睡美人已經一百年沒刷牙，他們還是要強忍著與其接吻。聽起來很可憐吧？不過，這就是少女們幻想中的『白馬王子』的真實處境。」

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