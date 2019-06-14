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黑人遭法警射殺抗議演變成暴亂　田纳西州36員警掛彩

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國際中心／綜合報導

美國田納西州孟菲斯市周三(12日)晚間爆發暴亂事件，抗議者向警方投擲石塊並破壞警車，至少造成36名員警掛彩。暴亂起因是美國法警(US Marshals)稍早之前逮捕一名黑人嫌犯時，在過程中將對方射殺，該名嫌犯曾持槍搶劫跑車，面臨逮捕時又數次衝撞警車，身上還攜帶武器。

孟菲斯警察局長勞林斯表示，因為某些原因，抗議者將怒火發洩到在現場支援法警的當地警方身上。他呼籲民眾「在傳播假消息或驟下結論之前，要先弄清楚到底發生了什麼事」。

CNN報導，騷亂的導火線是美國法警當天射殺20歲的黑人男子韋伯(Brandon Webber)後發的。美國廣播公司(ABC)說，韋伯2017年從當地一所高中畢業，後來被孟菲斯大學錄取。他的朋友們形容韋伯「有一顆善良的心」，「有任何事情都可以向他傾訴」。

不過在社群媒體上，韋伯卻多次PO出自己數鈔票、秀出武器、作出幫派動作及抽大麻的照片。他的朋友卻說：「每個人都有兩種面貌嘛 」，「我們都認識布蘭登好的一面」。

田納西調查局(TBI)透露，韋伯上周一在距離當地40公里外的密西西比州赫爾南多市(Hernando)買車，他在試車時向賣家連開5槍，最後搶走一輛紅色的Infiniti。

由於韋伯跨州作案，因此由法警代表赫爾南多警方前往他在弗雷澤的住家進行抓捕。調查局稱，韋伯當時開著搶來的車子數度衝撞警車，下車時還攜帶武器。法警隨即開槍把他射殺，當時沒有員警受傷。

但到了周三傍晚，孟菲斯市北部弗雷澤(Frauser)社區爆發騷亂，有抗議者向警方投擲磚塊並破壞警車，導致至少36名員警受傷，所幸第二天傷者都已出院。警方以「脫序行為」(disorderly behavior)罪名逮捕3人，其中一人被控煽動暴亂。

勞林斯表示，民眾「錯誤的遷怒當地警察」。他說：「 美國法警主導這場涉及襲警的槍擊事件。孟菲斯市警方負責在現場提供支援與控制局面。但因為某些原因，他們(民眾)把怒火指向孟菲斯市警方。」

勞林斯還說，警方歡迎民眾和平抗議，但不能演變成暴力，使社區受害。同樣是黑人的他說，希望所有人在傳播假訊息或是妄下結論之前，先搞清楚到底發生了什麼事。

孟菲斯市長表示，對警方當晚面對被石塊砸和吐口水攻擊時，所表現出來的敬業精神與自我克制，感到印象深刻。

據美國人口調查局(US Census Bureau)資料，弗雷澤社區約80%人口為非裔，每10名居民中超過4人生活在貧窮線下。

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