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民調初選落敗考慮「蔡賴配」？賴清德笑回2字

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▲▼賴清德發表黨內初選落敗感言。（圖／直播）

▲賴清德發表黨內初選落敗感言。（圖／直播）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選民調13日出爐，行政院前院長賴清德落敗，下午在台南參拜祈福，並表達對總統蔡英文的支持。現場有媒體問，是否考慮「蔡賴配」，賴清德僅微笑回應「謝謝」。

賴清德在台南市長黃偉哲的陪同下到天壇參拜，強調，而賴清德對於是否接受蔡賴配回應「謝謝」，黃偉哲則說，希望先有「蔡賴會」，兩人可以和解，至於要不要「蔡賴配」，黃偉哲認為現在談這個還太早。

賴清德表示，他是民進黨黨員，深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，他生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，也成長茁壯在台灣，台灣是我們共同的母親，他也深愛台灣，因此他要再次呼籲大家都能支持蔡英文總統，並且祝福天佑民進黨！天佑台灣！

賴清德稍早透過臉書發表敗選感言，他向支持者致意，感謝一路相挺，也為未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰感到抱歉，此外，他也向支持者喊話，「在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！」

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,2020

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