「南迴體操教父」董恆毅告別式　饒慶鈴悼祭台東縣旗覆棺…門生不捨

▲台東縣旗覆棺。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

有「南迴體操教父」之稱的台坂國小體操教練董恆毅，於5月29日逝世，11日於家中舉行告別式，台東縣長饒慶鈴、立委高金素梅、體育界及親友等人為董教練送行，儀式中原民會頒發原住民族二等專業獎章、教育部特別追贈三等教育專業獎章，表彰董教練對體操界的貢獻，儀式也以台東縣旗覆棺，場面備極哀榮。

董恆毅教練於5月29日在台坂國小指導學生體操訓練時，疑因在保護學生時重心不穩，倒地重創頭頸，經緊急送往臺東馬偕醫院搶救，急救半小時後仍宣告不治，噩耗傳來讓各界都相當難過與不捨。

請繼續往下閱讀...

董教練出身台東知本卡大地布卑南族部落，30年前台坂國小成立體操隊，自教職退休後仍持續指導南迴體操運動，堅持不放棄，培養許多頂尖體操選手，帶領體操隊拿下無數獎牌、獎盃，還連續多年拿下全國國小體操比賽冠軍，國家體操隊多位選手是由他訓練出來的，如在各項國際性體操大賽大放異彩之現役選手游朝偉為其得意門生，另剛在新加坡奪得多面金牌的黃彥章。

為對董教練表達崇敬之意，告別式上，台東縣政府由饒慶鈴縣長親自前往悼祭，並擔任主祭者，林政隆校長、劉文龍校長、郭端鎮校長及蕭德光校長擔任覆旗委員，替董教練的靈柩覆上縣旗；教育部也由體育署署長高俊雄代表追贈三等教育專業獎章及證書，原民會則由副主委鍾興華代表頒發原住民族二等專業獎章