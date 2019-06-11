「只想打敗民進黨」　參選人開砲：年輕人還會投國民黨？

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中央11日上午舉行總統初選5位參選人座談會，參選人之一的孫文學校總統長在會前發表「給參選同志的一封公開信」，他很榮幸在「參選救國」的道路上與各位參選人一起同行，但深切呼籲若只是以打敗民進黨為訴求，中間選民，特別是青年的一群，會在大選時擁抱本黨嗎？

張亞中表示，做為參選人的一員，必須表達他的憂慮。初選制度的因人設事、舉棋不定，已經讓王金平院長認為「奇奇怪怪」而退出選舉，讓本黨的整體團結有了裂痕。特定媒體的全面公開介入，讓初選一開始就有特定導向，引發了參選人彼此間的齟齬。

他指出，不論是借勢還是蹭勢，在道德上有爭議的地方派系領袖也試著「主導」本黨的初選走向。這樣的初選過程，或許可以產生本黨「民調最高」的候選人，但是本黨的理念、價值、路線確定了嗎？如果本黨不再在乎誠信道德、價值理念、只是以打敗民進黨為訴求，中間選民，特別是青年的一群，會在大選時擁抱本黨嗎？



他認為，本黨的初選愈來愈激烈，各支持者之間的水火不容也是愈來愈嚴重。本黨的政治人物已開始急著選邊站，媒體的推波助瀾，社會上已出現「拉誰打誰」的權謀之論，焦慮的選民也佈下「非○不投」的陣勢。這些都是本黨未來難以團結的不祥之兆，本黨能不警戒？我們各參選人能不自我約束？



他表示，我高度肯定所有參選人過往的努力與成果，參選者都是本黨的俊彥，國家的棟樑，其中，有的目前有「勢」，有的有「資源」，有的有「豐富的從政經驗」，但如同每個人也有其不足、可爭議之處，因此，參選人與支持者可以有「成功非我不可」的心態，但不可以在作法上沒有節制，沒有是非，沒有界限。



「我希望所有參選者能夠同意，初選的獲勝並不表示大選必然獲勝」，他說，大選不可以只建立在民進黨的失敗之上，而應以本黨的理念、價值、方向來贏得選舉。本黨要證明本黨的贏是台灣人民的贏、中華民國的贏，也是兩岸的贏、東亞與世界和平的贏。

他表示，亡羊補牢為時未晚，初選參選人的名單昨天已經公佈，今天所有參選人或代理人共聚一堂。我們在一起，不是去討論一個對自己有利的選舉方式，我們應該思考的是，如何透過初選制度，可以重新建立本黨已經失去二十多年的理念、價值與方向。在初選期間，所有參與人應辯證及找出的是，本黨對國家未來的整體治國理念，而不只是提出零星、片斷，甚而有些自我矛盾的政策。



他期望，從今天以後，所有參選人重新再思考自己的初選策略，是否要以激化支持者的焦慮為方法，以「非我不可」的訴求為手段？所有參選人不是僅以推翻民進黨為訴求，而是以本黨「為何」、「如何」能為國家帶來美好的未來，來爭取選民的認同。我們的努力，不是彼此的廝殺，而是讓本黨的支持者能夠變得更廣更多。

▲國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會。（圖／文傳會提供）