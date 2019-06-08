人間冥河！坦尚尼亞石化湖「生物一碰變乾屍」　火紅湖面絕美卻致命

▲生物碰到「納特龍湖」（Lake Natron）的湖水會變乾屍。（圖／翻攝自YouTube／2nacheki）

國際中心／綜合報導

東非大裂谷（Great Rift valley）東部與肯亞邊界處一個鹹水湖號稱是「化石之湖」，因為強鹼性及高溫，幾乎沒有生物能靠近，只要生物碰到湖水，很快就會鈣化變成「雕像」，甚至宛如乾屍。

綜合外媒報導，坦尚尼亞北部的這個鹼水湖名為「納特龍湖」（Lake Natron），湖水來自埃瓦索恩吉羅河（Ewaso Ng'iro），雖然水深少於3公尺，但因為周遭火山運動影響，水溫高達50度；不只如此，大裂谷火山灰會在湖中形成天然化合物「泡鹼(natron)」，讓湖水酸鹼值介於ph9至ph0.5間，擁有直逼強鹼的標準及高溫。

「納特龍湖」的環境極度不適合生物生存，但因為湖面平靜，許多動物會被反射所混淆，一頭栽進湖中，長期下來，碳酸鈉結晶會讓動物身體被鈣化，以原本的姿態死亡，並風乾成雕像，也宛如乾屍一般。

能在「納特龍湖」生存的，只有少數的藻類、軟體動物及魚類，另外就是紅鶴。紅鶴會趁湖水較乾涸時，在湖中的小鹽礁築巢繁殖，數量多達300多萬隻，也意外成為當地的特色景點之一。

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