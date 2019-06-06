影／微信買「員工價」機票　上海女留學生被加航禁飛並追討44萬

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▲因在微信輕信詐欺犯購買便宜機票，上海女留學生被加航禁飛並追討44萬。（翻攝自《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

上海女生錢安（Ann Qian，音譯）在加拿大留學期間，透過微信數次購買加拿大航空機票，孰料賣家「CaptainCooll」是盜刷他人信用卡買機票，再低價轉賣的詐欺犯，加航發現後將錢安列入禁飛名單，並追討已使用過、共約1.86萬加幣（約新台幣44.4萬元）的原票價。錢安對此感到非常委屈，堅稱自己也是受害者，由於加航拒絕和解，糾紛將由加拿大運輸局仲裁。

據加拿大廣播公司報導，25歲錢安兩年前來到加拿大，在多倫多一所學校接受糕點師培訓。她發現微信中一位賣家聲稱可以買到加航員工折扣優惠機票，就聯絡他，一年半內一共買了5張機票，順利搭乘了3趟。

▲因在微信輕信詐欺犯購買便宜機票，上海女留學生被加航禁飛並追討44萬。（圖／翻攝自《梨視頻》）

直到去年11月，她在多倫多皮爾森國際機場（Pearson Airport）準備第4次乘搭加航班機時，卻獲悉自己被列入禁飛名單，無法登機，詢問之下，才得知原來機票是賣家用偷來的信用卡購買再轉售。

加航發現後將錢安列入禁飛名單，並要求賠償1萬8600加元（約新台幣44萬元）的機票費用。她感到非常委屈，堅稱自己也是受害者，「聽到我的名字上了禁飛名單後，我很震驚，而且很擔心，令我感到壓力非常大」。

加航要求錢安在45天內付清相關機票費用。但錢安認為自己也是受害者，前後共花了9400加元（約新台幣22萬元）向「CaptainCooll」購票。加航要求的賠償卻足足多了一倍，讓她感覺被視為罪犯。被拒登機後，她曾向「CaptainCooll」要求退款，但被對方封鎖。

錢安今年4月向多倫多警方報案，並找律師打官司，要求加航解除對她的禁飛限制。不過加航拒絕，並指她從一個未經任何證實、聲稱自己是經認證的旅行代理商那裏購買機票的行為，「簡直就像從酒吧買電視機一樣」。目前，加航拒絕和解，糾紛將由加拿大運輸局仲裁。