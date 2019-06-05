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北市違《勞基法》名單出爐　家樂福、中視遭重罰140萬、110萬

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▲台北市政府,北市府（圖／資料照）

▲台北市政府。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府勞動局5日公布108年度第6次違反《勞動基準法》名單，共計有119家企業上榜，其中以家樂福（家福股份有限公司）受罰金額最高，達140萬，主因是未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時、未經工會或勞資會議同意使女工於午後10點至翌日清晨6點間工作。而針對裁罰，家樂福也正在進行訴願中。

詳細名單見此

至於裁罰金額第二高的則是中國電視事業股份有限公司，主因為未按規定給付加班費、加班時數超過法令規定，遭開罰110萬元。第三名則是仁寶電腦工業股份有限公司，違規樣態分別是出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止、延長工作時間超過法令規定、延長工作時間未依規定加給工資。

勞動局表示，家樂福雖有工會，但資方一直尚未與工會協商加班、女性夜間工作的同意權，且分別已累犯第5次、第4次，開罰80萬元、60萬元，合計140萬元。至於中國電視事業股份有限公司部分，勞動局解釋，這也並非首次違反規定，特別是加班時數超過法令規定已是第5次違反，因此重罰。

針對此次違反勞基法的119家企業，勞動局勞動基準科長陳昆鴻指出，以違反《勞基法》第36條第一項「勞工每7日要有2日休息」，也就是違反一例一休的情況最多；其次為違反第24條第一項，未按規定給付加班費；第三則勞工出勤紀錄未核實記載勞工出勤情況至分鐘。
 

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關鍵字：台北市,勞基法

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