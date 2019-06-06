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義賣苦籌比賽旅費！東澳國小校長凌晨3點烤飛魚　師生淚謝：大家一起來

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▲▼東澳國小射箭隊赴美國比賽。（圖／東澳國小何光男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲東澳國小射箭隊近年表現優異，卻沒有足夠經費出國參賽。（圖／東澳國小何光男提供）

記者徐溱謐／採訪報導

東澳國小射箭隊這幾年逐漸在賽事中嶄露頭角，為了到國外參加射箭比賽，每年4~6月飛魚洄游的季節，全校師生和家長都忙得不可開交，以義賣飛魚乾和飛魚辣椒的方式籌措旅費。「射箭」對這群孩子來說，不只是一項運動，更讓他們有離開學校、開拓視野的機會，而校長鄔誠民也期盼孩子們學會憑一己之力完成夢想。

▲▼東澳國小射箭隊自製飛魚乾和飛魚辣椒籌措經費。（圖／東澳國小提供）

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▲「大家一起來！」東澳國小射箭隊在校長室自製飛魚乾和飛魚辣椒籌措出國比賽的經費。（圖／東澳國小提供）

東澳國小是宜蘭東岳部落裡的原住民偏鄉小學，裡面有90%的學生都是泰雅族，天性好動的他們運動能力強，卻不見得能長時間坐在教室裡，「創立射箭隊一方面是希望培養他們技術層面的能力，另一方面就是增加心理素質，射箭必須靜下心，讓他們學會動靜皆宜。」校長鄔誠民希望射箭帶給孩子的是內在與外在的改變。

有些家長可能會認為運動的訓練浪費很多的時間，但鄔誠民並不認同，他對射箭隊的孩子們課業還是很要求，「學業是基本，不能讓他們除了射箭什麼都不會，射箭隊的孩子普遍在班上功課都是前幾名。」此外，想參加國內外的比賽除了射箭成績外，在學業上也有設置門檻，必須在英文單字測驗達到70%才能過關。

▲▼東澳國小射箭隊赴美國比賽。（圖／東澳國小何光男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鄔校長希望射箭可以讓這群孩子學會動靜皆宜。（圖／東澳國小何光男提供）

射箭對孩子的影響也不是一下就能看見改變的，「有些孩子內在動機強，可能半年就能看見變化，但有些孩子則是需要時間慢慢改變，可能2、3年的時間，成效是長時間發酵的，每個孩子的情況都不太一樣。」其中今年就讀小六的呂鑫就是個內在動機很強的孩子。

呂鑫從小學二年級加入射箭隊，去年在全國青年盃射箭錦標賽拿下20公尺第一名、30公尺第一名和全項第一名共3面金牌，赴美比賽也一舉囊括男子組個人排名賽第二名、個人對抗賽第一名與團體對抗賽第三名，這樣的好成績並不是一蹴可幾的，「他不像一般孩子需要被動式給予」，鄔校長說。

▲▼東澳國小射箭隊赴美國比賽。（圖／東澳國小何光男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲呂鑫是個自我要求很高的孩子，常常在比賽中奪得佳績。（圖／東澳國小何光男提供）

呂鑫的爸爸在學校工作，週末射箭隊教練要休息，學校沒有安排訓練，呂鑫都會自己拿爸爸的鑰匙開學校的門，找幾個射箭隊的孩子一起自主訓練，後來學校和家長擔心他們自己在學校練習不安全，呂爸爸乾脆把箭靶帶回家，讓他和妹妹同是射箭隊隊員的呂琪可以在家練習。

「有一次星期五下午射箭隊要練習，當天早上呂鑫生病，還在醫院掛點滴，下周就要比賽了，他掛完點滴還是堅持下午要回學校練習」，鄔校長回憶起這段往事，語氣中滿是心疼和不捨，呂鑫強大的內在動機影響他的外顯成績，此外他父母的支持也讓他可以全心專注練習，「我這5、6年的觀察，家長支持的力量很大。」

▲▼東澳國小射箭隊自製飛魚乾和飛魚辣椒籌措經費。（圖／東澳國小提供）

▲東澳國小射箭隊自製飛魚乾和飛魚辣椒籌措經費已經邁入第4年。（圖／東澳國小提供）

射箭隊以義賣飛魚辣椒和飛魚乾籌措經費已經邁入第4年，校長鄔誠民坦言忙翻的時候也曾有放棄的念頭，「切辣椒切到懷疑人生，有時候烤飛魚乾烤到凌晨2、3點。」鄔誠民笑說，依然難以隱藏他的疲累，「身為在地子民，有機會回到家鄉當老師經營學校，不想否定自己6年前創立射箭隊的初衷，不求成果的啦！」

▲▼東澳國小射箭隊赴美國比賽。（圖／東澳國小何光男提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到孩子們因為射箭改變，有機會出國增廣視野，辛苦都值得了。（圖／東澳國小何光男提供）

之前有媒體到學校訪問孩子，校長告訴他們要有禮貌、聽清楚、想清楚再說，沒有引導他們要說什麼內容，結果孩子們告訴記者，校長很辛苦，都忙忙忙到晚上都不回家，「有時候在校長室忙到凌晨2、3點，還要分類什麼的，學生隔天早上來看我還睡在校長室的沙發上，就知道我沒回去啦。」

孩子們雖然不曾當面對校長表達他們的情感，但校長對他們的愛和付出其實他們都有感受到，「我是不求他們有什麼回饋或回報啦！只要不學壞，將來到國中、高中或出社會，不要給別人不好的影響就好。」孩子們對他的感謝和情感，他其實也都有感受到，「從他們的眼神當中就知道了。」

【捐款資訊】
戶名：東澳國民小學（統一編號77045531）
帳號：59805040941057
銀行代號：5980055
銀行：蘇澳地區農會 南澳辦事處
備註：捐助射箭隊相關經費
電話：（03）9986217

【購買資訊】https://shoppingcart.ccat.com.tw/Product/ProductPay/Pay/3828

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關鍵字：東澳國小,射箭隊,飛魚乾,飛魚辣椒,鄔誠民,呂鑫

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