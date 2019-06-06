黃寶慧專訪／「第七艦隊不需每天圍繞我們」郭台銘：美國也不希望實體戰爭

▲ 美國航母曾在菲律賓海域進行戰鬥群合體演習。（圖／美國太平洋艦隊官網）

記者陶本和／台北報導

針對台灣夾在中國大陸、美國兩強之間如何自處，鴻海董事長郭台銘接受《慧眼看天下》節目主持人黃寶慧專訪時表示，他可以找到平衡，因為有直接溝通管道，他也不會成為麻煩製造者，「我不希望捲入戰爭，我希望走科技、走貿易」。

郭台銘認為，台灣的選舉很可悲，任何總統要得到華盛頓、北京的許可，這是台灣的宿命，沒有辦法，大象打架要崛起，這次2020年，台灣突顯這次中美貿易戰，甚至未來實體戰爭，台灣不可脫離，美國要找代理人，中國大陸也會要。美國的代理人說穿了就是他的棋子，台灣要走出自己的命運，大破大立做不一樣的總統，在外交、經濟、科技事務等方面。

談到美中台三邊關係的互動，郭台銘很有信心地表示，他會在美國跟大陸之間找到平衡，因為他有直接的溝通管道，「我跟美國講我不會變成麻煩自造者，不需要第七艦隊每天圍繞我們，也不需要擔心軍人」、「我認為美國會同意我的看法，美國也不想進入實體戰爭」。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。





▲郭台銘今年5月進入白宮。（圖／翻攝東森新聞）

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關於《慧眼看天下》

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節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。