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世界冠軍麵包進駐花蓮　吳寶春在新天堂樂園設櫃21日開賣

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▲吳寶春拜會花蓮縣長徐榛蔚，送上親手烘培的花蓮食材麵包。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳寶春拜會花蓮縣長徐榛蔚，送上親手烘培的花蓮食材麵包。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界麵包冠軍吳寶春師傅遇見花蓮食材，會迸出什麼獨特的好滋味？吳寶春麵包店21日將在花蓮新天堂樂園設櫃，讓花蓮人及觀光客品嚐高人氣的美味烘焙。吳寶春師傅3日偕同台開集團董事長邱復生、總經理劉善群等人拜會縣長徐榛蔚，並送上親手烘培的花蓮食材麵包。

吳寶春團隊提及水果作為果醬，搭配麵包不僅好吃且可提高農作物的經濟價值，徐榛蔚也把握機會表示，不久花蓮的鳳梨逐漸收成、緊接著是文旦柚等農特產，將會運送水果至吳師傅的廠房製作果醬，並帶領農會及農友實地學習製作果醬的相關冷凍、保鮮技巧。

▲吳寶春拜會花蓮縣長徐榛蔚，送上親手烘培的花蓮食材麵包。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳寶春（左三）偕同台開集團董事長邱復生（左二）與花蓮縣長徐榛蔚會面合影。

此外，今年花蓮辦理海峽兩岸美食文化高峰論壇、環太平洋國際廚藝比賽，成功將花蓮食材推廣至世界各地，徐榛蔚也向吳寶春師傅提議辦理烘焙競賽，並邀請老師指導烘焙業者，同時力邀他擔任花蓮觀光文化大使。

吳寶春師傅欣然允諾，他說團隊未來會以花蓮在地食材，研發屬於當地的獨特口味，並表示，透過辦理烘焙比賽可以提升年輕師傅的創意，更加精進麵包製作，團隊相當樂意分享。

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