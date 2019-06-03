愈熱愈要吃！　台中火鍋店加開宵夜場推「鮮蛤燉牛肉鍋」

▲金粥到推出的「原湯鮮蛤燉牛肉鍋」。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

天氣高溫炎熱，躲進冷氣房內吃熱呼呼的火鍋可是一大享受，台中市「金粥到港式火鍋」不但推出夏日鍋品，14日起更加開宵夜場服務夜貓族，不論是滿滿海味的花甲蟹鍋或是原湯鮮蛤燉牛肉鍋，都是首選，而主打特色個人鍋的「久違石頭火鍋」則推出西瓜綿湯底的海鮮鍋、爆鮮卜卜鍋，都是十分開胃的夏日湯底。

▲久違的裝潢走網美時尚懷舊風。（圖／業者提供）

喜歡吃宵夜火鍋的消費者有新去處了，「金粥到」將推出「深夜食堂－宵夜場」，每逢星期五、六、日晚上，延長營業時間到凌晨1點，各種豐盛超值的套餐均可提供。

▲久違推出的爆鮮卜卜鍋。（圖／業者提供）

「金粥到」在炎炎夏日特別推出原湯鮮蛤燉牛肉鍋，主廚嚴選台灣黃牛腹肉白牛腩熬煮，融和白蘿蔔、蛤蜊，湯頭清爽香甜不油膩，還可以品嘗到軟嫩濃郁牛肉香，令人一嚐難忘。

▲金粥到從14日起加開宵夜場。（圖／業者提供）

「久違石頭火鍋」位於台中逢甲商圈，是知名的網美懷舊火鍋店，從外觀到內裝，處處好拍，像是一家咖啡館，雖然沒有加開宵夜場，但也推出很適合夏日品嚐的火鍋湯底，包括很受歡迎的西瓜綿海鮮鍋，以及爆鮮卜卜鍋，都是消暑又養生的美味湯品。

對一般人來說，聽到西瓜綿會覺得陌生，但對老一輩來說，西瓜綿是非常開胃消暑的醃漬瓜類，取自西瓜藤上疏果取下的小西瓜醃漬而成，南部比較常見，口感甘鹹脆，涼性瓜類消暑又降火，炒菜或煮湯都很好吃，店家用來熬煮火鍋湯底，搭配視覺豐富的海鮮拼盤，吃起來開胃過癮。

另一道爆鮮卜卜鍋，業者不惜重本，直接下一斤蛤蜊去釣出湯底鮮美滋味，乳白色湯頭看起來超誘人，喜愛吃鮮美蛤蜊者，千萬不可錯過。