機車失竊「賴」10小時　梯間小便、毆打主委...送不走惡鄰好頭痛

▲法官認為，林女確違反社區規約，但管委會未能舉證林女經敦促改善後，還有違反法令或規約的事實，訴請遷離於法不合，駁回請求。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

竹北某社區，一位住戶曾打傷社區主委、偷社區住戶資料、財務報表、移動監視器鏡頭、藉口機車遭偷賴在保全辦公室10小時等誇張行徑，被管委會以惡鄰條例向法官訴請該住戶搬離社區。雖經調查該住戶確實嚴重影響其他住戶權益，但法官認為，管委會未能舉證林女經敦促改善後，還有違反法令或規約的事實，訴請遷離的程序仍有瑕疵，因此駁回請求。

林女及前夫潘男曾打傷社區主委、偷社區住戶資料、財務報表、移動監視器鏡頭、藉口機車遭偷賴在保全辦公室10小時，影響保全工作，夫妻還曾酒後在屋裡燒東西、梯間塗鴉或小便，亂檢舉委員導致檢警對社區進行調查，誇張行徑令人頭痛。

管委會召開區分所有權人會議後，於2017年1月間發函給林女要求改善被拒收，11月再寄開會通知給林女，並將結論公告於社區。只是林女竟自行打開玻璃門拿走公告，管委會只好再公告並上鎖，林女見公告欄上鎖，竟拿工具撬開再拿走公告。

管委會表示，林女12月就知道管委會決議，但林卻毫無誠意改善，還反告管委會。林女因他案入監服刑期間，寄信給社區謝姓主委，「瀉瀉瀉」、「不得好死」、「不得善終」及「被車子輾死」。2018年6月，社區再召開所有權人大會，188戶共48出席，其中38票同意請法院強制林女搬離社區。

不過林女向法官表示，社區有60戶出租，非住戶無權開會，管委會不是由188戶住戶選出來的，沒有住戶的簽名，開會人數不足、票數不夠。林女表示，管委會許多工程皆帳目不明，常常自行發包、維修，浪費資源且恐有圖利嫌疑，未經住戶同意也未張貼於布告欄，她曾向管委會申請財報表、會議紀錄，但管委會拒給自己才拿去影印再貼回去。

林女表示，前主委臉沒受傷，是自己故意將優碘塗在臉上，她也被住戶打傷眼睛及妨害自由，不讓她回家，至於前夫潘男燒東西時警鈴都沒響起，且潘男曾2次腦手術，癲癇症發作才在梯間尿尿，並非有意，這些事都未經同意就被公告，管委會涉妨害秘密，她反控管委會霸凌、陷害，而新任管委會是2018年7月上任，當時她在監獄服監，並沒有惡鄰行為。



法官認，我國規定區分所有權人有嚴重違反對他區分所有權人的義務，導致無法維持共同關係者，得由其他區分所有權人向法院請求，只是訴請法院強制遷離，應以住戶違反法令或規約而嚴重違反對其他區分所有人的義務，致無法維持共同群居關係，經管委會促請其改善，並於3個月內仍未改善，經區權人會議決議後再訴請法院強制遷離。

法官調查，林女2016年2月間曾偷走住戶資料表，被判拘役20日；她曾在社區牆上塗寫，其前夫更曾在屋內燒東西，在梯間尿尿，被告確違反社區規約，嚴重違反對他區分所有權人的義務。但管委會未能舉證林女經敦促改善後，還有違反法令或規約的事實，因此難以認定林女有「曾由管理委員會促請改善，於3個月內仍未改善」的情事，因此管委會訴請遷離於法不合，駁回管委會請求。

★圖片為版權照片，由達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！