批美違反「一個中國」原則　陸軍方：向台獨勢力釋放錯誤訊號

▲邵元明表示，如有人想把台灣分裂出去，將不惜一切代價捍衛。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

第18屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）5月31日在新加坡開幕。中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明中今日上午回應美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）的談話內容，同時針對南海及台灣問題指出，「美國違反『一個中國』原則，向台獨勢力釋放錯誤訊息。」

根據《澎湃新聞》報導，邵元明表示，有關於台灣問題，美方再次表態將依據「與台灣關係法」，在必要之時，向台灣提供支持；「對此，中方必須強調，台灣從過去到現在，一直都是中國不可分割的一部分，而『一個中國』原則是中美關係的政治基礎，更是國際社會認同的普遍共識。」

此外，邵元明也強調，「有關台灣問題，美方近來做出一系列消極言行，違反『一個中國』原則與中美三個聯合公報的規定，不僅嚴重危害到中國主權與安全，更向台獨勢力釋放錯誤的訊息，破壞和平與穩定；如果有人想把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價堅決捍衛。」

除此之外，邵元明也就南海問題指出，「長期以來，各國在南海地區活動一直是暢通無阻，但美國卻頻繁派艦機闖入中國南海島礁鄰近的海空域，展開針對性的軍事演習，這完全違反地區的和平穩定，因此中方將根據島礁面臨的安全形勢，進行必要的防禦措施。」