從政永不嫌晚　百歲嬤靠這條政見當選議員

圖文/鏡週刊



德國一名上個月才過100歲生日的人瑞，於上週末當選德國西部小鎮的議員，展開嶄新的政治生涯。

這名百歲人瑞Lisel Heise是當地基層組織「Wir für Kibo」的成員，代表競選規模約8000人的小鎮議員，自20位候選人中脫穎而出，獲得最高選票 。當地鎮長樂見其成，認為這位人瑞「 身心狀況都很好，非常適合這個工作。」

Lisel Heise原本是一名退休教師，自從3歲學會游泳後，就此愛上這項運動，她的主要政見之一就是重新開放當地的室內游泳池。她從90年代末就經常造訪該游泳池，自它2011年關閉後，盼泳池重新開放成了她最大的心願。

她受訪時提到，過去當她試圖要討論開放泳池時，「麥克風總是被關閉」，因此她只能閉上嘴巴，因為多說無益。終於等到現在，Lisel Heise表示「我100歲了，我處於不同位置，如今我有機會張開嘴巴說些什麼了。」除了游泳池之外，Lisel Heise也打算推動當地青少年和兒童俱樂部開始運作。

參考資料：CNN



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