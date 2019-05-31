影／「我會在藍營勝出」　郭台銘：內部民調已贏韓國瑜

圖文/鏡週刊



鴻海集團董事長郭台銘今（30日）表示，他很有信心能在國民黨總統初選中勝出，目前內部民調已超越高雄市長韓國瑜。他另抱怨，民進黨中執會已拍板讓手機民調納入初選機制，但國民黨卻不願納入，他多次呼籲黨中央必須重視這個議題，但卻沒人理他。

郭台銘今下午受訪表示，民進黨都已經同意採50％手機民調了，反觀國民黨，「大家都說國民黨挺我，我天天呼籲這個東西，沒有人理我，還挺我？」希望黨中央高層重視這個議題。

郭台銘強調，目前手機族群都是年輕人，有些人出外拚經濟，沒時間在家接電話，所以他認為應該納入手機民調，「給我一點時間，我認為我的民調會起來」。

郭台銘也進一步說，他目前內部做的民調，並沒有媒體民調顯示那麼差，「我們做民調的方法是用比較精準的，我自己還很有信心」。他更透露，「覺得我會在這個藍營裡面勝出」，目前已經贏過韓市長。

至於今日美麗島電子報民調指出，國、民兩黨無論派誰參選2020年總統，台北市長柯文哲都穩居第一。郭台銘認為，民意如流水，天天都在變；依照他的觀察，現階段有7成民眾重視經濟議題，但目前民調仍未顯示出來，因此，他會多提出經濟論述。



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