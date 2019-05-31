14年創作55萬字！青島臨時工孟令新睡地下室仍堅持筆耕

▲青島農民工文學家孟令新。（圖／翻攝自青島新聞網）

記者馬叔安／綜合報導

從外地來到青島工作的農民工孟令新，原本是玻璃廠的主管，如今轉換生活模式，他在工作之餘創作文學作品，已經出完成一共18萬字的700多首詩，以及兩本一共21萬字的小說。回首14年來的創作生涯，他說，「一件事情，喜歡，去做就好了，不用在意別人說什麼。」

青島新聞網報導，孟令新如今44歲，原本是濟南一家玻璃廠的辦公室主任，當時他就曾發表過多首作品，後來玻璃廠破產，他面臨失業，由於學歷的限制，求職失利的他在2005年來青島，成為一名農民工（類似台灣的臨時工）。

▲孟令新曾是玻璃廠辦公室主任。（圖／翻攝自青島新聞網）

他睡在1.5坪的半地下室，依舊在屋內所剩的唯一空地上，墊幾塊磚頭，鋪張石板，自己做了個桌子，每天下班回來，點上蠟燭，在二手市場上淘來的廉價本子上創作，「你不必為寫作而寫作。」孟令新認為，靈感到了，詩自然就有了，他的詩多數幾分鐘便能完成。

過去很多人對他的行為不了解，如今孟令新的作品得到了當地作家協會老師的肯定，許多人對他的觀感也產生了變化，他雖然高興，但認為目前詩歌、小說於他而言只是愛好，他依然是個做裝修的農民工，想先把工作做好，養家糊口，「埋下心來幹一件事，去努力，早晚總會有一個答案。」

附錄：孟令新詩作

《老照片》

在時光的流年裡，

我的記憶

一一確認出事件，人物，和地點，

然後再讓一張老照片，

還原出些許的朗朗讀書聲……

我的情緒開始有些失控

流浪也弱不經風

這遠大於象徵意義的

光與影，黑與白，定格和留存，

開始在我睡夢的春天裡，

醒來並復甦

女同學的瀏海

男同學的調皮

老師的喜歡和不喜歡

我偶爾想起的教室，

和操場上，

一二三四的軍訓聲

在今夜變得更加清晰

也讓我這葉飄蕩的舟

一下子靠了岸

花朵盛開

溫暖如初

唉，你這張暖心的

老照片

讓我始終都相信

同學情很珍貴

人世間很美好