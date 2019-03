被Google街景照出賣！　糗男樓梯上「四腳朝天」往後摔網笑翻

▲Google map街景拍到男子摔下階梯的慘樣。(圖/翻攝自《Reddit》)



國際中心/綜合報導

Google map街景功能常常能發現有趣、尷尬或驚喜的瞬間畫面。日前國外有網友在查看Google map街景時,無意間發現一名男子往後摔下階梯,直接四腳朝天的「糗樣」,照片一PO出後就引來網友大量討論,大家看了都忍不住跟著畫面中男子「一起疼痛」。

據《每日郵報》報導,一名網友在網路論壇《Reddit》中分享了在美國紐澤西(New Jersey)霍博肯(Hoboken)某一處街道的Google街景畫面,圖中可見,路旁一個階梯上原本站著一名身穿駝色衣服、戴著帽子的男子,當時他的身體微微傾斜,看起來就快要失去平衡,果然,當街景前進時,再看向這個階梯,該男竟然狠狠地從階梯上摔了下來,帽子不僅掉落、身體也似乎已經翻了幾圈,呈現「四腳朝天」模樣。

這個「摔落瞬間」讓不少網友看完都忍不住也跟著畫面中的男子「一起疼痛」了起來,但也有網友則開玩笑表示,「真正的Hobo-Ken(音似Broken)是你嗎?」、「看起來超痛!」、「雖然很壞,但是我還是覺得真的很好笑」、「十年讀書無人曉,一摔成名天下知啊!」

其實Google map街景不僅會拍到人們跌倒、出糗的畫面,先前也有網友透過街景功能,再次看到過世已經兩年的爺爺的身影,讓他不禁流下眼淚,感慨表示,「感謝google地圖,留下他還在的影子。」



somebody got caught slippin on google maps lmao pic.twitter.com/UJHTId0sxm