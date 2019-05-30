2019高校畢業歌票選／永春高中《回憶猶新》

《回憶猶新》
作詞：萬香怡
作曲：簡兆廷
演唱：萬香怡
創作理念：
我們將向著各自的理想前進
離開三年來熟悉的人事物
把時間編織成的日記
用歌詞排版 用旋律裝訂
不讓這些日子成為被遺忘的過去
而是在多年以後
想起 還是會不禁莞爾的回憶
歌詞：
三年以前 剛踏上這一間
學校不算有名 又有點偏遠
現在總算迎來離開的一天
我卻低著頭 捨不得離別
三年前的夢是否有實現
追逐的一切終成過眼雲煙
不願 一昧向前
想 有誰在身邊
多想和你們繼續再多待一天 把
無聊的笑話再多講幾遍 那
倚著窗 座位上 的視線
明天起只會在記憶裡浮現
閉上眼祈求時間再走慢一點
能夠讓我再去偷看看那誰的側臉
笑魘終將成紀念
寫這首歌不是要叫你前進
我知道時間會推著你前行
我不能夠一直待在你的身邊
但希望能留在你的回憶裡面
奔跑在 文化走廊
笑聲騰上 回憶的牆
熟悉的鐘聲響
珍惜 抵不過時光
多想和你們繼續再多待一天 把
無聊的笑話再多講幾遍 那
倚著窗 座位上 的視線
明天起只會在記憶裡浮現
閉上眼祈求時間再走慢一點
能夠讓我再去偷看看那誰的側臉
笑魘終將成紀念
短短的幾年之中 能夠有多少經歷
誰牽了誰的手 誰又讓誰傷心
究竟多年以後 是放下了還是惦記
多想和你們繼續再多待一天 把
愛恨寫進我們傳記裡面 那
大聲笑 忘不掉 的日夜
意猶未盡卻已經到了終點
昨天還在教室裡嬉鬧的畫面
倒流著回到我們初次相遇的那天
幸福是你在眼前