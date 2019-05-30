2019高校畢業歌票選／永春高中《回憶猶新》



《回憶猶新》

作詞：萬香怡

作曲：簡兆廷

演唱：萬香怡

創作理念：

我們將向著各自的理想前進

離開三年來熟悉的人事物

把時間編織成的日記

用歌詞排版 用旋律裝訂

不讓這些日子成為被遺忘的過去

而是在多年以後

想起 還是會不禁莞爾的回憶

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歌詞：

三年以前 剛踏上這一間

學校不算有名 又有點偏遠

現在總算迎來離開的一天

我卻低著頭 捨不得離別

三年前的夢是否有實現

追逐的一切終成過眼雲煙

不願 一昧向前

想 有誰在身邊

多想和你們繼續再多待一天 把

無聊的笑話再多講幾遍 那

倚著窗 座位上 的視線

明天起只會在記憶裡浮現

閉上眼祈求時間再走慢一點

能夠讓我再去偷看看那誰的側臉

笑魘終將成紀念

寫這首歌不是要叫你前進

我知道時間會推著你前行

我不能夠一直待在你的身邊

但希望能留在你的回憶裡面

奔跑在 文化走廊

笑聲騰上 回憶的牆

熟悉的鐘聲響

珍惜 抵不過時光

多想和你們繼續再多待一天 把

無聊的笑話再多講幾遍 那

倚著窗 座位上 的視線

明天起只會在記憶裡浮現

閉上眼祈求時間再走慢一點

能夠讓我再去偷看看那誰的側臉

笑魘終將成紀念

短短的幾年之中 能夠有多少經歷

誰牽了誰的手 誰又讓誰傷心

究竟多年以後 是放下了還是惦記

多想和你們繼續再多待一天 把

愛恨寫進我們傳記裡面 那

大聲笑 忘不掉 的日夜

意猶未盡卻已經到了終點

昨天還在教室裡嬉鬧的畫面

倒流著回到我們初次相遇的那天

幸福是你在眼前