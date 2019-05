2019高校畢業歌票選／壽山高中《漣漪》

《漣漪》

作詞:謝孟憲、蔡翰林

作曲:鄭家予

演唱:楊子慶、柳書雅

創作理念:

漣漪就像時間,只能前進無法回頭,圓心是大家的起點。就如同高一時踏入的壽山,每一次的波谷,都伴隨著下一次的高潮;現在的我們說再見。接著面臨的,是另一段嶄新的生活。

歌詞:

眼緊閉 憶起當時情景

畏怯來往心情 忐忑在心中堆砌

教室環境 曾經打鬧嬉戲

曾經流淚哭泣

無限在腦海中放映

Oh oh 徬徨的青春

Oh oh 輝煌的年華

Oh oh 我們攜手同行

時間在歡笑中流走

流走曾經衝動後 揚起的回憶

在我們轉身之後 看見蛻變的你

漣漪在校園中泛動

泛起彼此成長中 迷惘的方向

在夢想履行的時空

我們還能相逢

雙眼緊閉 憶起當時情景

畏怯來往心情 忐忑在心中堆砌

教室環境 曾經打鬧嬉戲

曾經流淚哭泣

無限在腦海中放映

Oh oh 徬徨的青春

Oh oh 輝煌的年華

Oh oh 我們攜手同行

Yeah yeah

時間在歡笑中流走

流走曾經衝動後 揚起的回憶

在我們轉身之後 看見蛻變的你

漣漪在校園中泛動

泛起彼此成長中 迷惘的方向

在夢想履行的時空

我們還能相逢 oh oh~

還能相逢~oh oh~

還能相逢~oh



落下是誰的淚滴

泛起漣漪的淚滴

落下是誰的淚滴

是我們的曾經

落下是誰的淚滴

泛起漣漪的淚滴

雙眼緊閉 憶起當時情景

雙眼緊閉 憶起當時情景