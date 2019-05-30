2019高校畢業歌票選／高雄市立新莊高中《旅途》



《旅途》

作詞：陳柔伊、傅訢禔

作曲：陳柏洋、李念橦

演唱：陳柏洋、李念橦

創作理念：

熱愛音樂的我們

以音樂之名

提筆寫下這首屬於我們的

青春的歌

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人生如同無數旅途交織而成的一首歌

旅途上有歡笑、有淚水、有遺憾、有懊悔

挑戰路途的曲折蜿蜒

珍惜沿途的無限風光

而最幸運的是

在逐夢的旅途中

有你的一路相伴

歌詞：

攤開掌心 斑駁的痕跡

走過風風雨雨

年少時那 些片段回憶

刻劃我和你

無聲的 眼神默契

深藏心底 如此清晰

追尋著 夢想軌跡

不再退縮 的勇氣

與你這一站 劃下了句點 我仍會謹記著思念

離別的夏天 旅途的終點 說好了再見

奮不顧身 向未來啟程

當勇敢的人



翻開過去 寫下的日記

故事未完待續

想起曾經最初的記憶

一路上有你

無聲的(彼此珍惜) 眼神默契(的真心)

深藏心底 如此清晰(不曾忘記)

追尋著(因為有你) 夢想軌跡(不再畏懼)

不再退縮 的勇氣(的勇氣)

與你這一站 劃下了句點 我仍會謹記著思念

離別的夏天 旅途的終點 說好了再見

終於走到這路口

就算疑惑 不要回頭

別害怕失去方向 勇敢去闖我在你身旁

與你這一站 劃下了句點 我仍會謹記著思念

離別的夏天 旅途的終點 說好了再見

這一站

走到了終點

笑著說再見

旅途上

驕傲的飛向你心中的夢想

這一站

走到了終點

笑著說再見

旅途上

驕傲的飛向你心中的夢想