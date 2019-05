《附中夢》

作詞:黃昱浤 黃奕淳 黃姿妤 卓政穎 洪麒昇 康銓中 鄭喬方 陳韋樺 陳沛君

作曲:黃昱浤 黃奕淳 黃姿妤 卓政穎 洪麒昇 康銓中 鄭喬方 陳韋樺 陳沛君

演唱:康銓中 張綺文

創作理念:

畢業季的逼近,點醒了溫馨友誼的夢。有感於時間對情感的掠奪,我們嘗試用文字編織回憶,用旋律吶喊青春,盼望在未來,能夠一片蔚然。

歌詞:

晨曦依舊耀眼 閃爍回憶長廊

輕輕的微光 喚起惺忪臉龐

曾仰望那蔚藍 渴望自由翱翔

不曾怕 因為你在身旁

猝不及燦爛 偷走次次遺憾

才明白 什麼讓我們不妥協

拾起了憂傷 放手一搏掙扎

揭開了迷惘 夢在前方

跟我們一起冒險吧 不顧一切勇敢去闖

一起奮戰吧 永不投降 Keep going on

一起飛翔吧 就算風雨讓我們徬徨

因為擁有 彼此肩膀

觸不及燦爛 帶來次次挫敗

才明白 責任讓我們不後退

汲取了憂傷 任由自己成長

點起了希望 向夢出發

跟我們一起冒險吧 不顧一切勇敢去闖

一起奮戰吧 永不投降 Keep going on

一起飛翔吧 就算風雨讓我們徬徨

因為擁有 彼此肩膀

我擁抱那未來 夢想任我徜徉

因為我 學會了堅強