2019高校畢業歌票選／花蓮女中《下課鐘響》



《下課鐘響》

作詞：陳怡萍/邱渝婷/徐子晴/李冠瑢/莊綿恆

作曲：伍周文惠/陳怡萍/邱渝婷/徐子晴/李冠瑢/莊綿恆

演唱：伍周文惠/陳怡萍

創作理念：

伴隨著下課鐘聲的，是走廊上奔跑嬉鬧的聲音，編織成一段旋律；是同學的步伐，敲擊出每一個鼓點，最後一次下課鐘響，未來是什麼樣子呢？

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歌詞：

Vrese1 記得開學 初次見面 尷尬氣氛用笑容化解 自我介紹 最討厭 卻是我們的起點 不會忘記 榕樹爺爺 小乖小花睡在腳邊 教官總說 制服穿整齊點 別把外食帶進校園

Pre Chorus1 一轉眼 一瞬間 一晃眼 就三年 回憶偷爬上心尖 沒那麼簡單說再見

Chorus 不會忘 那段走過的青春走廊 最後一次下課鐘聲響 回顧過往 準備出發闖蕩 別害怕 笑啊哭啊都留在心上 揚聲大笑放肆地去闖 那些瘋狂 有我們陪著你飛翔 你又何必害怕 放心去吧

Verse2 記得啦啦拼命減肥 比誰早起搶場地排練 特優的夢好想實現 班級吵了卻更團結 歷史公民物理化學 自然社會沒輕鬆組別 老師總說這裡要劃重點 我拼命掛在及格邊緣

Pre Chorus2 一轉眼 一瞬間 一晃眼 就三年 你捨不捨得分別 今天都得寫完結篇

Chorus 不會忘 那段走過的青春走廊 最後一次下課鐘聲響 回顧過往 準備出發闖蕩 別害怕 笑啊哭啊都留在心上 揚聲大笑放肆地去闖 那些瘋狂 有我們陪著你飛翔 你又何必害怕 放心去吧

bridge 都曾迷惘 失去方向 世俗眼光 家人的盼望 無助悲傷卻仍頑固對抗 心中樂章是你我心之所嚮 花蓮女中 頭角崢嶸 鎔鑄學術 志所在 勉哉勉哉 勉哉勉哉 貫初衷

Chorus 不會忘 那段走過的青春走廊 最後一次下課鐘聲響 回顧過往 準備出發闖蕩 別害怕 笑啊哭啊都留在心上 揚聲大笑放肆地去闖 那些瘋狂 有我們陪著你飛翔 你又何必害怕 放心去吧