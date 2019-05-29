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心中沒有圍牆！「遊戲引擎之父」卡馬克愛與包容　1個決定改變世界

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John Carmack r（圖／Official GDC @Wiki CC BY 2.0）

▲48歲的「遊戲引擎之父」卡馬克（John Carmack）。（圖／Official GDC @Wiki CC BY 2.0）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有網友在PTT發文，提到一支手遊廣告宣稱使用「虛幻引擎4」（Unreal Engine 4）開發，名字看上去噱頭十足，沒想到一查驚訝發現引擎可以免費下載，勾起了滿滿好奇心。這篇文章成功釣出「遊戲王」解答，從歷史沿革科普起神人卡馬克（John Carmack），他當初的一個決定改變了業界，「放眼世界、征服宇宙！」

*文章獲PTT網友授權

遊戲王說，那是一個人類剛登上月球的年代，之後幾年個人電腦開始流行、蘇聯解體冷戰結束，天才人物卡馬克（John Carmack）出現了，他一路自學編程，隨後大學輟學、車庫創業，不斷揮灑電腦和程設的天分，打造出一個13人的小公司，就是後來世界聞名的「id Software」。

卡馬克跟他團隊陸續開發出多款頂尖遊戲大作，如《德軍總部3D》、《毀滅戰士》、《雷神之錘》系列等，銷售成績只有2個字可形容，「賣爆」！卡馬克開發出《德軍總部3D》的遊戲引擎，被公認是世界上第一個遊戲引擎，之後便有了「遊戲引擎之父」的稱號，同時亦是「FPS之父」。

「遊戲引擎之父」卡馬克愛與包容（圖／翻攝遊戲宣傳照）

▲《德軍總部3D》遊戲圖。（圖／翻攝遊戲畫面）

之後不論是《毀滅戰士》或《雷神之錘》同樣影響深遠，世界級遊戲《戰慄時空》和《絕對武力》都是從雷神引擎（Quake）修改後誕生的。遊戲王盛讚，上帝花了6天創造世界，卡馬克則用了6款作品創造出3D遊戲世界。

令人驚嘆的是，正當卡馬克準備封神之時，他居然把旗下遊戲的代碼全部「開源」，讓其他廠商可以合法修改、編輯，換言之遊戲的架構、設計、引擎等核心技術很快就會被別人學走，甚至是抄襲。不過卡馬克認為不該獨佔這些知識，開源可以推動遊戲整體的進步，完美詮釋了愛與包容。

受惠於代碼開源，其他遊戲業者的技術突飛猛進，「id Software」中負責遊戲業務的萊恩（Marc Rein）決定跳船，偕同另一位超級天才斯威尼（Tim Sweeney）開發新的遊戲引擎與前東家抗衡，這就是後來再次改變遊戲世界的「虛幻引擎」（Unreal Engine）。

遊戲開發引擎Unreal Engine 4將來台面對開發者 （圖／翻攝網路）

▲斯威尼（Tim Sweeney）和團隊打造「虛幻引擎」（Unreal Engine）。（圖／翻攝官網）

後來的故事大家都耳熟能詳，「虛幻引擎」成為3A遊戲大作的代表，現在也進化到了四代，其顏色渲染和物理技術上非常出色，深受大廠喜愛；現在一些手遊廠商選擇UE4，通常是因為精美的角色建模需求。

以《OVERHIT》為例，這款遊戲因為技能特效多、角色模組精緻度高，所以很考驗遊戲引擎的畫面處理，而UE4不愧是UE4，技能動畫把光照跟陰影的細節做出高水準。

有趣的是，最後斯威尼也做了跟卡馬克一樣的事，他們心中沒有圍牆，於是免費把UE4分享出去，提供給其他廠商開發遊戲，不過會收取營利的5%做為報酬，開創了不錯的獲利模式。

「遊戲引擎之父」卡馬克愛與包容（圖／翻攝遊戲宣傳照）

▲《OVERHIT》採用「虛幻引擎4」。（圖／翻攝遊戲畫面）

當然，遊戲引擎的競爭還在進行，不過都跟「遊戲引擎之父」卡馬克無關了，之後他跑去射火箭，還差點被動的被馬斯克SpaceX給挖角，後來又對虛擬實境科技公司Oculus（傲庫路思）說了Yes I Do，投身VR領域。

最後，遊戲王總結了卡馬克的成功訣竅，簡言之可歸納成6句箴言，「放眼世界、征服宇宙，愛與包容，發大財，心中沒有圍牆，被動的Yes I Do。」

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關鍵字：遊戲引擎之父,虛幻引擎

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