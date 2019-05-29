中赴美旅遊人數「15年來首下降」　幅達度5.7%

▲大陸赴美旅遊人數15年來首次下降。（示意圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰不僅讓經濟大受影響，連遊客數都明顯重創。美國商務部旅行旅遊辦公室近日從美國海關蒐集相關數據；內容顯示，中國大陸2018年的赴美遊客人數為290萬人，下降幅度5.7%，這是從2003年以來，赴美遊客數首次出現下降情況。

據《美國之音》報導，這十幾年來，大陸赴美人數快速增長。不過從去年1月美國對大陸的太陽能電板和洗衣機加徵關稅開始，兩國貿易戰越演越烈；直到今年，美方又對2000億美元的大陸產品加徵關稅稅率，甚至對華為進行一連串封鎖行為，讓赴美旅遊意願大大降低。

除此之外，大陸在去年6月28日稱美國的治安狀況不佳，頻頻發生槍擊、搶劫、盜竊等事件，因此便發布「赴美旅行警告」。隨後，美國也同樣對到大陸旅行發出警告。如今，面對經濟前景的不確定性，讓旅遊市場中的低端遊客改變心意，選擇離家較近的地方度假，進而讓赴美旅遊人數不斷下降。

▲大陸在去年發布「赴美旅行警告」，讓赴美旅遊人數受到影響。（示意圖／CFP）

據報導，中國出境遊研究所所長王立基表示，「去年的最後3個月，中國大陸遊客有56%赴香港、澳門或台灣旅行，但在2017年只有50%；此外，喜歡到偏遠地方旅行的遊客紛紛改變地點，選擇較具異國風情的克羅埃西亞、摩洛哥、尼泊爾等地方遊玩。」

另外，據管理諮詢公司麥肯錫的統計數字顯示，大陸赴美旅行人數在2000年有24.9萬人，而2010年增長了3倍，達到80多萬人，直到2015年又增長3倍。之後，隨著收入增加、交通便利、放寬簽證等，讓2016年和2017年的赴美人數每年超會過300多萬。

雖然大陸赴美旅行的人數在去年時出現15年來首次下降情況，但是大多數業者還是認為，「這只是暫時的，因為中國中產階級人數不斷壯大」。此外，美國政府也預測，赴美旅遊的大陸遊客人數在今年將會增長2%，達到330萬；而2023年將會達到410萬人次。