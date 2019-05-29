　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中赴美旅遊人數「15年來首下降」　幅達度5.7%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼旅遊,機場,出境。（圖／pixabay）

▲大陸赴美旅遊人數15年來首次下降。（示意圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰不僅讓經濟大受影響，連遊客數都明顯重創。美國商務部旅行旅遊辦公室近日從美國海關蒐集相關數據；內容顯示，中國大陸2018年的赴美遊客人數為290萬人，下降幅度5.7%，這是從2003年以來，赴美遊客數首次出現下降情況。

據《美國之音》報導，這十幾年來，大陸赴美人數快速增長。不過從去年1月美國對大陸的太陽能電板和洗衣機加徵關稅開始，兩國貿易戰越演越烈；直到今年，美方又對2000億美元的大陸產品加徵關稅稅率，甚至對華為進行一連串封鎖行為，讓赴美旅遊意願大大降低。

除此之外，大陸在去年6月28日稱美國的治安狀況不佳，頻頻發生槍擊、搶劫、盜竊等事件，因此便發布「赴美旅行警告」。隨後，美國也同樣對到大陸旅行發出警告。如今，面對經濟前景的不確定性，讓旅遊市場中的低端遊客改變心意，選擇離家較近的地方度假，進而讓赴美旅遊人數不斷下降。

▲▼旅遊,正妹,出國,旅行。（圖／CFP）

▲大陸在去年發布「赴美旅行警告」，讓赴美旅遊人數受到影響。（示意圖／CFP）

據報導，中國出境遊研究所所長王立基表示，「去年的最後3個月，中國大陸遊客有56%赴香港、澳門或台灣旅行，但在2017年只有50%；此外，喜歡到偏遠地方旅行的遊客紛紛改變地點，選擇較具異國風情的克羅埃西亞、摩洛哥、尼泊爾等地方遊玩。」

另外，據管理諮詢公司麥肯錫的統計數字顯示，大陸赴美旅行人數在2000年有24.9萬人，而2010年增長了3倍，達到80多萬人，直到2015年又增長3倍。之後，隨著收入增加、交通便利、放寬簽證等，讓2016年和2017年的赴美人數每年超會過300多萬。

雖然大陸赴美旅行的人數在去年時出現15年來首次下降情況，但是大多數業者還是認為，「這只是暫時的，因為中國中產階級人數不斷壯大」。此外，美國政府也預測，赴美旅遊的大陸遊客人數在今年將會增長2%，達到330萬；而2023年將會達到410萬人次。

ET快訊
陳艾琳婚紗照美炸！「透視中空裝」渾圓半球現形
詹喬愉登聖母峰曝「路上都是新鮮屍體」
敲門沒回應...朋友一開門驚見他燒炭亡

關鍵字：美中貿易,赴美,旅遊,下降

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

接力洪秀柱　郁慕明赴陸協商出五點「兩岸共同倡議」

為買14萬4S新能源車　江陰用心哥運81袋1毛硬幣重達3噸

中赴美旅遊人數「15年來首下降」　幅達度5.7%

粵港澳大灣區邀台商考察　國台辦：預計300多人出席活動

薩爾瓦多喊不排除與台「恢復邦交」　國台辦稱一中是國際共識

退將赴陸「唱對岸國歌」要罰　國台辦：民進黨當局政治打壓兩岸交流

借鑑阿爾斯通事件　任正非辦公桌上擺中文版《美國陷阱》

是否用稀土資源反擊　國家發改委：願意滿足各國正當需求

華為挑戰美禁令：實體清單將損害1200多家美國公司

美國認為中國未操縱貨幣匯率　點名9國要重點觀察

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

接力洪秀柱　郁慕明赴陸協商出五點「兩岸共同倡議」

為買14萬4S新能源車　江陰用心哥運81袋1毛硬幣重達3噸

中赴美旅遊人數「15年來首下降」　幅達度5.7%

粵港澳大灣區邀台商考察　國台辦：預計300多人出席活動

薩爾瓦多喊不排除與台「恢復邦交」　國台辦稱一中是國際共識

退將赴陸「唱對岸國歌」要罰　國台辦：民進黨當局政治打壓兩岸交流

借鑑阿爾斯通事件　任正非辦公桌上擺中文版《美國陷阱》

是否用稀土資源反擊　國家發改委：願意滿足各國正當需求

華為挑戰美禁令：實體清單將損害1200多家美國公司

美國認為中國未操縱貨幣匯率　點名9國要重點觀察

快訊／民進黨中執會激戰初選　卓榮泰裁示：為氣氛「不直播」

初選納不納柯文哲民進黨吵翻天　柯P笑：這樣很好不是嗎？

長髮女頂樓徘徊　男友提「養貓」她激動要跳...警一把拉住

歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁煞不住慌張回頭：媽啊～

潤泰創新與三菱地所推出潤泰峰匯　捷運江子翠站約600米

許效舜膝蓋開刀後首錄「宣布大事」：我想選基隆市長！　全場震撼

高三兒遭流浪狗攻擊摔車命危　母淚訴：孩子回家安全的路在哪？

韓國瑜稱不知道六一造勢要收費　徐永明酸：不唬爛就不會從政嗎？

不畏困逆勵志求學　中華醫大身障獎助學金154人獲獎

距國小、商圈10分鐘！　高雄透天厝整棟只賣70萬...原因曝光

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

大陸熱門新聞

霸氣學姊蒐證釣出內衣賊：別想畢..

陸媒狠批李嘉誠「真的跑了」

床的世界、和成研發長照產品登陸

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

彰化女孩廣州996：想回台灣發..

馬雲「996是福氣」　勞工怒回..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

她廣州打拚3年：1分鐘看1次手..

台薩恢復邦交？　國台辦提一中

環時總編：中國考慮限制對美出口..

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

1000萬名畫被毛小孩「完全撕..

華為透露　全球已獲42個商用合..

傳說對決歐美受挫　日活量僅10..

更多熱門

相關新聞

想帶2歲兒出國挨酸！網曝1關鍵力挺

如果你的小孩只有1、2歲，你會想帶他出國嗎？一名網友透露，想和小孩一起出國玩，卻被親友潑冷水「小孩都會忘記」。PO文一出引發網友議論，有人支持家長帶孩子出國玩，錢又不是別人的；也有人說「如果小孩是不好控制的類型，最好還是不要帶出國」，還有人點出「小孩長大沒記憶」不是重點，「帶小孩出國，是為了製造父母的回憶」。

貿易戰懸而未決　電金傳一面倒台股早盤跌逾80點摔下半年線

川普訪日發表正面談話　大立光反彈逾2%台股早盤狹幅震盪

美股收紅台積電、鴻海開紅盤　台股早盤上漲逾35點

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

對公司發票！特別獎「8碼全中」　他下秒QQ

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面