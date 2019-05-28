不一定選總統！憂藍綠養套殺　柯營坦言：韓國瑜「這2點」最難打

圖文／鏡週刊

「白藍」角力浮上檯面，有媒體民調顯示，台北市長柯文哲近期重回總統支持度高點，對此，柯營卻步亦趨，慎防藍綠拉抬捧殺。本刊掌握，柯營內部觀察民調趨勢評估，藍綠白三腳督狀況下，柯仍一直維持在25％～30％之間「穩定老二」，藍營仍具領先優勢，「柯真實支持度沒有太大波動！」

柯核心幕僚坦言，柯的強項在中間選民、青年及中產菁英，但高雄市長韓國瑜營造的窮苦人家代言人、中年魯蛇形象深植基層，兩人市場區隔明顯，「若最後韓出線，此族群將是柯最難攻破的點！」

本刊掌握，柯營現階段將持續鴨子划水，一方面要趁議會開議期間，凸顯自己嫻熟市政，藉以對比在議會備詢屢遭批評的韓國瑜，另一方面則趁下班及週末時間繼續全台走透透，組建陸軍實力。

對於市政備詢，儘管柯仍偶爾脫口失言，但連被視為柯黑的民進黨議員梁文傑公開受訪都不禁稱讚，「（柯）答詢前用心準備、模擬三次，對數字都相當熟悉，絕對比韓國瑜好很多。」柯營判斷，凸顯市政備詢表現，拉開與韓的差異，可讓柯再多爭取中間及經濟選民認同。



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