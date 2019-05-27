竹市萬安演習順利達成　林智堅：公共安全是幸福城市的根本

▲新竹市長林智堅親自主持演習。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市108年軍民聯合防空（萬安42號）演習，於今（27）日13時30分實施演習，內政部警政署發放防空警報命令後，新竹市警察局同步發放緊急警報，並全面實施人、車交通管制及協助指導民眾疏散避難，演習由新竹市長林智堅親自主持，偕同憲兵指揮部副指揮官少將馮毅，沿北大路、東大路，前往載熙國小與北區區公所，視察相關防空避難作為。

｢公共安全是幸福城市的根本｣，林智堅表示，多一分準備，就多一分保障，也少一分損害，在災害發生前希望透過演練，來提升城市的災防戰力，若災害真的來臨時，各單位可以最短時間做好應變工作，以降低災損，並迅速復原，確保市民的生命財產安全，並感謝參與聯合防空演習的國軍弟兄、市府同仁、市民朋友積極參與。

演習期間，首先檢視竹市載熙國小師生防空避難情形，林智堅表示，同學們都認真地參與演習，落實避難步驟，盼藉此加強孩子們對於空襲災害的避難作為；隨後並到北區區公所地下室，視察民防團開設作業演練，包含物資發放、緊急搶修、避難收容處所等等；本次演習並首次新增「應變指揮中心轉移」演練課目，驗證指揮中心遭受破壞後，轉移至北區區公所成立緊急應變指揮中心進行指管作業。

演習警報發放後，市民聽聞警報，均能配合交通疏導管制及進行人車疏散避難，民眾、商家及全天候開放之機關（構），亦立即緊閉門窗、關閉水電瓦斯、熄滅燈火及立即進入防空避難處所避難，市民、各單位皆密切配合、表現良好。

新竹市警察局表示，軍民聯合防空萬安演習之目的在於全民動員、全民防衛，藉由平時緊急應變整備，達到有備無患之要求，新竹市是一個科技、健康、幸福的城市，市府團隊有責任、有義務且有能力保障市民的生命財產安全，「災害防救成效，取決於準備之日」，惟有平時周全整備，一旦猝然遭受空襲，方能從容應變，確保市民生命財產安全。