善用「色彩」在小細節裡展現美式鄉村風格的專屬魅力

文／時尚家居 孔婕瑀 資料提供／其可室內裝修有限公司





美式風格，總給與人們一種浪漫、華麗且優雅的印象。其可設計吳怡賢設計師對於美式風格，卻有更精闢的見解：「其實當今美洲的美式風格，融入了現代、時尚、極簡、工業、法式、英式、北歐、鄉村甚或沿海等文化元素，但如果就一個風格來論述，應該就是傳統的美式風格。」吳怡賢設計師說。





傳統美式風格的設計概念

現今的美式風格，元素上多以白色、布藝、實木為主，提到美式鄉村則融入緹花、植栽、格窗及雜貨等語彙。設計團隊經手許多大小的住宅或商空個案，對於美式風格的表現，尤其到味。





針對所謂的〝傳統〞美式風格，吳怡賢設計師說：「有別於時下對於美式風格陳述上的單純；傳統的美式風格多會用華麗的家具、陳設、軟件來搭配，材質多以實木、壁紙、布料為主，搭配一些歐式的裝飾，以凸顯較具悠久豐富的移民歷史。」





他接著說：「目前看到的美式風格，多偏向優雅舒適為主，其實這也是美式風格裡最主要的精神概念所在。」歐洲國家裡存在許多各個國家的文化與風格，幾乎與美式風格不同，但是美式風格確是從歐洲風格演繹而來，透過設計團隊專精專業的創意，融會貫通且依著屋主的品位性格與生活方式，鋪陳出專屬獨到的美式印象。





吳怡賢設計師從事室內設計長時間以來，強調著重的再於空間規劃應該具有居者專屬個性特色，且回歸空間與生活本質，用心傾聽居者需求，方能讓每件設計作品都有獨一無二的風格呈現。





色彩的表現也是傳統美式風格的重要元素之一，吳怡賢設計師提及：「挑選一個最喜歡的顏色作為主題色，再去挑選3-4種以內的顏色輔助搭配，並考慮光線、家具、再延伸至窗簾、布藝、甚或陳設，有順序的安排色彩，巧妙的安排，可以改變對於生活的態度與空間的表情。」





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