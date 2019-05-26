「11億網民如果用華為怕你美國個屁」　用iPhone發文挺華為　向太穿幫了

圖文／鏡週刊

香港影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐，日前在微博上為了挺華為槓上美國，呼籲大陸網友不要使用蘋果手機，但卻被網友發現，該篇貼文就是用iPhone發出，根本打臉自己。

「向太」陳嵐5月20日當天在微博上，為美國封殺華為一事表達強烈不滿，「在520我愛你的今天華為在美國被禁了，我們有11億的網民如果全部都用華為怕你美國個屁」。向太表示，蘋果新機將上市，若是在發售當天，中國一部手機都沒賣出，就等於是搧美國的臉。

她也呼籲，「堅持堅決不買蘋果，從我做起，大家一起來愛國，愛黨，讓美國不戰而敗」，要網友轉發貼文響應，但網友卻發現，該則貼文是由iPhone客戶端所發出，網友紛紛大酸「向太妳自己也用蘋果發的微博呢」「為什麽自己還用蘋果，嘴上說的和實際行動一點都不一致，前後矛盾」。

對此，向太本人也回應「我一時衝動了，應該先買華為手機學會了才這個發微博的。被美國人氣壞了…」。不過也有網友認為，「使用什麽手機來判定愛不愛國，這是小學肄業朋友幹的事」「你買蘋果手機也是正常，你買華為手機也不能證明什麽，不要什麽都道德，什麽都政治」。



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