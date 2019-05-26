擠雪乳、擁辣腰！越南小模小吃部坐檯稱霸　開口竟是男兒聲

▲越南變性女子「小曼」外表長得相得艷麗嫵媚令人心動，深受恩客喜愛。（圖／翻攝自小曼臉書，下同）



記者林悅／台南報導

移民署台南市專勤隊會同台南憲兵隊、勞工局、麻豆分局等單位，在麻豆區一處練歌場查獲15名越南籍女子假觀光來台坐檯陪酒，其中一名外表亮麗女子「小曼」，護照性別欄竟為「男性」，經查小曼承坦曾前往泰國進行變性手術，變成「女兒身」，惟因越南變更性別記載困難，才維持男性性別，令幹員十分驚艷。

台南專勤隊隊員發現「小曼」外貌亮麗姣好，身材十分出眾，與同儕相比，可說十顯眼，但其護照卻登記為男性。經深入了解才知23歲的「小曼」，曾赴泰國進行變性手術，因越南對變更性別註記限制多，雖已變性成十足「女兒身」，但性別仍維持男性身分。

小曼變性後曾從事模特兒工作，挑戰伸展台，曾在亞洲、澳洲等大城市走秀過，由於人長得相得艷麗嫵媚，外觀與其舉止與女性無異，只差聲音較低沉。小曼因想多賺點錢，才假觀光的方式來台坐檯陪酒，她深受歡迎，初步了解一天可賺五、六千元，被查獲後即依法收容遣返越南。

移民署台南市專勤隊據報得知麻豆區防汛道路沿途有多家「小吃部」豔名遠播，絕大多數的小姐都是越南籍，經派員蒐證日前收網，大批幹員前往掃盪，小姐嚇得躲進儲藏室、廁所，一一被逮捕，清查有15人都持觀光簽證，違法來台坐檯陪酒，皆裁處3萬元，其中還包含2名未成年女子，都已被遣送回越南。業者被依違反就業服務法，裁處最高75萬元罰鍰，另雇用2名未成年，裁罰12萬元，合計87萬元。

台南專勤隊指出，近年政府鼓勵東南亞人民來臺觀光，部分不肖業者利用簽證便利待遇，招攬外籍人士從事坐檯陪酒等非法工作，並從中賺取不當利益。移民署為加強查處違法違規外來人口，特於5月25日規劃全國性、結合國內治安機關執行聯合查處行動，清查轄內各相關疑有非法外人聚集處所，移民署南區事務大隊臺南市專勤隊亦結合台南市勞工局、警察局等單位執行專案查處行動，動員30名人力，針對3處可疑場所進行查處，於北門區魚塭查獲4名移工非法從事魚貨整理工作及非法雇主1名，而後再到麻豆區上次查獲有女陪侍之營業場所進行臨檢，惟經上次強力掃盪後，業者已關門大吉人去樓空。

▲移民署台南市專勤隊日前會同台南憲兵隊、勞工局及麻豆分局等單位，在麻豆區一處練歌場一舉查獲15名越南籍女子假觀光來台坐檯陪酒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，本案業者聘僱持免簽證入境之外國籍人士從事坐檯陪酒，違反就業服務法最高可處以75萬元罰鍰，另來台非法工作之外籍人士最高可處15萬元罰鍰，並管制3年以上不得來台，特別呼籲社會大眾及來台觀光人士勿抱持僥倖心理及貪圖私利，以身試法，否則須承受相關罰責，得不償失。

▲移民署台南市專勤隊等單位再去掃蕩，發現業者已門大吉人去樓空。（圖／記者林悅翻攝）

移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可免予收容及繳納最低罰鍰等措施，專案即將於6月30日結束，呼籲在台逾期的外國朋友儘速到移民署自行到案，才能找到回家的路。該署也將持續執行查處行動，維護我國社會秩序。