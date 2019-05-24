苗栗雙Ｂ男假裝藝品商「本業是販毒」　上網自學種大麻

▲警方在2名嫌犯的住家共搜出許多大麻、安非他命、Ｋ他命毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局苗栗分局，23日晚間破獲了一起販賣安非他命、Ｋ他命和違法栽種大麻案，當場查獲毒品數百公克和多盆的大麻，並逮捕2名男子到案，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，日前接獲情資指出，苗栗縣1名胡姓男子（35 歲），平日以販賣藝品為主要工作，家境不錯，開著雙Ｂ代步，但因染毒後生意每況愈下，竟以販毒維生，並上網學習如何種植大麻；經警方跟監及蒐證後，鎖定胡姓及徐姓嫌犯2人。

▲警方也在胡男住處起出自己栽種的大麻數盆。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方前往胡嫌住處，當場查獲大麻活體5株、死株16顆、大麻種子494粒、大麻花12.85公克、安非他命5.53公克、愷他命（顆粒）9包共計293.6公克、愷他命（粉末）6包共計373公克、愷他命咖啡包324包、MDMA搖頭丸（顆粒）14包共計45.54公克、MDMA搖頭丸（粉末）19包、搖頭丸9小包共計35.82公克、一粒眠共計1230顆，並查扣大麻培養皿、LED燈具、封膠機、導藥器、加濕氣、真空保鮮機等相關做案工具。

警方又搜索徐姓嫌犯住處，查獲毒品咖啡包62包（總重259.09公克）、K他命62包（總重30.18公克）、梅餅（總重9.97公克）、分裝袋10包、磅秤1台。但徐嫌辯稱毒品都是從胡嫌那裡來的。

經警方訊問後，23日晚間先將徐嫌移送偵辦，24日再移送胡嫌，全案將依違反毒品危害防制條例販賣及意圖販賣而持有毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並將擴大追查。